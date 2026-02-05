A- A+

Eleições 2026 Deputada comunica que deixará o PL para concorrer ao Senado, mas saída ainda não foi formalizada Sem espaço na sigla em Santa Catarina, parlamentar passou a negociar com outras legendas e mantém apoio político de Michelle Bolsonaro

A deputada federal Carol De Toni (PL-SC) comunicou a dirigentes do partido que pretende deixar a legenda para viabilizar uma candidatura ao Senado em 2026, embora a desfiliação ainda não tenha sido formalizada. O movimento foi informado diretamente ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em conversas realizadas nesta semana, segundo relatos de bastidores.

De acordo com interlocutores, Valdemar afirmou que a deputada não teria espaço para disputar a vaga ao Senado pela sigla em Santa Catarina, citando acordos políticos já firmados no estado. O dirigente teria dito ainda que poderia intervir na composição local do partido para garantir o cumprimento dessas alianças.

Diante do cenário, Carol reafirmou o interesse em concorrer ao Senado e ouviu do presidente do PL que estaria livre para buscar outro caminho partidário. Valdemar chegou a oferecer alternativas dentro da legenda, como a candidatura a vice em uma chapa majoritária e até a liderança partidária, propostas que foram recusadas por não se alinharem ao projeto eleitoral que pretende construir.

Mesmo sem a saída oficial, a movimentação já provocou assédio de outras siglas. Pelo menos seis partidos — Novo, PRD, PSD, MDB, Podemos e Avante — procuraram interlocutores da parlamentar para discutir uma eventual filiação, ampliando as possibilidades fora do PL.

Nos bastidores, aliados afirmam que a deputada comunicou previamente a decisão à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e segue contando com seu apoio político, mesmo diante da provável mudança de partido. A leitura entre apoiadores é que o afastamento decorre sobretudo de rearranjos eleitorais regionais, e não de rompimento com o grupo bolsonarista.

Publicamente, Carol tem adotado tom conciliador ao tratar do episódio, agradecendo a franqueza de Valdemar nas conversas e dizendo compreender os acordos estaduais que limitaram seu espaço dentro da sigla. A expectativa entre aliados é que, após formalizar a desfiliação, ela anuncie nos próximos meses o novo destino partidário e a estratégia para a disputa ao Senado.

