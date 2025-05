Deputada denuncia ser constantemente barrada na entrada da Câmara: "Talvez seja pela minha cor"

A- A+

A deputada federal Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) denunciou que vem sendo constantemente barrada na estrada na Câmara dos Deputados, mesmo quando está usando o broche de identificação.



Segundo ela, os funcionários posicionados nos principais espaços da Casa Legislativa, como o plenário, sempre a questionam se de fato é parlamentar, antes de permitir o acesso.

— Todas as vezes que entro (na Câmara) sou barrada perguntando se sou ou não deputada e estou sempre usando meu brochezinho. Eu acho, deputado, que talvez seja pela minha cor. Não sei se é por conta minha roupa, não sei se é por conta da minha cor”, disse ela, durante discurso no plenário da Câmara nessa segunda-feira (5).

Em suas redes sociais, ela questionou ainda se uma deputada federal de pele branca teria o mesmo tratamento.

"Mais uma vez, fui impedida de entrar na plenária. Qual a justificativa? A minha roupa? A minha cor? Se fosse uma mulher branca, teria o mesmo tratamento? Isso teria acontecido?Não posso mais aceitar esse tipo de constrangimento. Sou uma mulher negra, deputada federal, e ocupo esse espaço com muito orgulho e responsabilidade, exijo respeito! Não é possível que, em pleno 2025, a cor da pele ainda seja motivo de dúvida ou suspeita", escreveu ela na legenda do post.

A parlamentar está em exercício no Congresso desde 2023, quando começou seu primeiro mandato como deputada federal. Antes, ela atuou ainda por 12 anos como deputada estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

