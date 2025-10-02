A- A+

AÇÃO MILITAR Deputada diz que foi levada "contra a vontade" pelas forças de Israel após interceptação de flotilha Missão humanitária contava com 47 barcos e cerca de 500 pessoas, entre elas, a parlamentar brasileira

A deputada Luizianne Lins (PT-CE) disse ter sido levada "contra a vontade" depois que as forças israelenses interceptaram embarcações da chamada Flotilha Global Sumud, que levava ajuda em direção à Faixa de Gaza.



A petista estava no barco Grande Blu, no qual embarcou em 31 de agosto para uma missão humanitária.

"Meu nome é Luizianne Lins, eu venho do Brasil. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Peço ao governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e me levar para casa. Pare o genocídio em casa", disse Luizianne, em vídeo publicado nas redes sociais.

Imagens publicadas pela Global Sumud Flotilla no Instagram mostram o momento em que a Marinha israelense interceptou o Grande Blu. O nome da parlamentar consta da lista de passageiros na embarcação, divulgada na mesma postagem.



Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha “com preocupação” a interceptação da flotilha e deplorou a ação militar de Israel, que, segundo o Itamaraty, “viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica”.

O governo brasileiro destacou ainda que a segurança dos detidos passa a ser de responsabilidade do Estado israelense e reiterou o apelo pelo levantamento imediato das restrições à entrada de ajuda humanitária em Gaza.

Veja também