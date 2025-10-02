Qui, 02 de Outubro

AÇÃO MILITAR

Deputada diz que foi levada "contra a vontade" pelas forças de Israel após interceptação de flotilha

Missão humanitária contava com 47 barcos e cerca de 500 pessoas, entre elas, a parlamentar brasileira

Deputada federal Luizianne LinsDeputada federal Luizianne Lins - Foto: Câmara dos Deputados

A deputada Luizianne Lins (PT-CE) disse ter sido levada "contra a vontade" depois que as forças israelenses interceptaram embarcações da chamada Flotilha Global Sumud, que levava ajuda em direção à Faixa de Gaza.

A petista estava no barco Grande Blu, no qual embarcou em 31 de agosto para uma missão humanitária.

• Governo diz que "deplora" interceptação de flotilha por Israel: "Viola direitos"

• Deputada do PT está em flotilha interceptada por Israel, e Motta aciona chanceler por apoio

"Meu nome é Luizianne Lins, eu venho do Brasil. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Peço ao governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e me levar para casa. Pare o genocídio em casa", disse Luizianne, em vídeo publicado nas redes sociais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Parliamentarians for Al Quds and Palestine (@lp4qar)

Imagens publicadas pela Global Sumud Flotilla no Instagram mostram o momento em que a Marinha israelense interceptou o Grande Blu. O nome da parlamentar consta da lista de passageiros na embarcação, divulgada na mesma postagem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)


Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha “com preocupação” a interceptação da flotilha e deplorou a ação militar de Israel, que, segundo o Itamaraty, “viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica”.

O governo brasileiro destacou ainda que a segurança dos detidos passa a ser de responsabilidade do Estado israelense e reiterou o apelo pelo levantamento imediato das restrições à entrada de ajuda humanitária em Gaza.

 

