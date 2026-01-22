Qui, 22 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta22/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ameaça

Deputada diz ter recebido ligação ameaçadora de vice de Zema exigindo desculpa do marido dela

Em vídeo publicado no Instagram, Lud Falcão relata que vice-governador de Minas disse que "fecharia as portas do Executivo", caso não recebesse telefone de retratação "até meia-noite"

Reportar Erro
Vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, não se manifestou sobre o assuntoVice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, não se manifestou sobre o assunto - Foto: Reprodução

A deputada estadual Lud Falcão (Podemos) afirmou que o vice-governador Matheus Simões (Novo) ameaçou "fechar as portas do Executivo" para ela, caso não recebesse um pedido de desculpas do marido da parlamentar.

Ela é casada com o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito da cidade de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, que havia publicado ontem uma crítica a Simões nas redes sociais.

— Vice-governador, depois de poucos minutos, o senhor me ligou ameaçando que, se o meu marido não te ligasse até meia-noite para pedir desculpas, o senhor não deixaria nenhum porteiro do estado de Minas Gerais atender os meus pedidos — disse a deputada em um relato publicado em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira.

Na fala, ela faz referência a um vídeo postado por Luís Eduardo criticando o trecho de um discurso de Simões em um evento público. Na ocasião, o vice-governador disse, em tom irônico, que um prefeito do interior do estado afirmou que concederia servidores para ajudar a PM, mas o apoio, na verdade, seria de "dois estagiários”.

Em resposta, Falcão afirma que o comentário seria uma ofensa para as prefeituras do interior do estado.

— Eu lamento muito esse tipo de fala do vice-governador e eu prefiro acreditar que seja desconhecimento da realidade da cidade do interior de Minas. Porque quando ele reduz o que nós, prefeitos e prefeitas, temos feito para auxiliar as forças policiais a ‘dois estagiários’, fica claro que o vice-governador não está sabendo o que realmente se passa nas cidades de Minas fora da capital e nem o que nós mineiros vivenciamos todos os dias — ele disse.

Leia também

• André Campos avalia que Lula prefere Senado com Humberto e Silvio

• João Campos revela boa conversa com Carlos Veras e reforça "tranquilidade" na relação com o PT

• Flávio diz que só Tarcísio pode explicar adiamento de visita a Bolsonaro

Procurado para comentar sobre o caso e a acusação feita pela deputada, Simões não se manifestou. Ao Globo, a Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom) afirmou que "não comenta entrevistas ou declarações".

No passado, ele e Falcão foram correligionários dentro do Novo. O prefeito, no entanto, se desfiliou do partido no ano passado e ainda não encontrou outra sigla. Ele, no entanto, também está na direção da AMM, que representa 837 das 853 cidades do estado e tem feito reiteradas críticas ao governo do estado, principalmente em função do avanço do debate sobre a privatização da Companhia de Saneamento Básico de Minas (Copasa).

Já Simões também deixou o Novo no ano passado e se filiou ao PSD para disputar o governo do estado. Como mostrou o GLOBO, o vice-governador, por sua vez, trabalha para manter a aliança com o antigo partido e estar no palanque do governador Romeu Zema (Novo), que se coloca como pré-candidato à presidência. Nacionalmente, no entanto, a sigla comandada por Gilberto Kassab investe no nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) para concorrer ao Planalto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter