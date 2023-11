A- A+

BRASIL Deputada do PL de Bolsonaro homenageia Flávio Dino, alvo de críticas do clã Marta Gonçalves se uniu a parlamentares da esquerda na Assembleia Legislativa do Ceará e assinou o projeto de lei que concede título de cidadão cearense ao ministro da Justiça de Lula

Entre os assinantes de um projeto de lei que visa homenagear o ministro da Justiça Flávio Dino está o nome de uma apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na Assembleia Legislativa do Ceará, Marta Gonçalves se juntou a deputados estaduais da esquerda e deu aval à proposta que concede o título de cidadão honorário do estado ao aliado de Lula (PT). A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Metrópoles e obtida, em seguida, pelo Globo.

Criticado desde o início do mandato pelo clã Bolsonaro e seus apoiadores, Dino viveu nesta semana uma escalada de tensão. Isto porque uma reportagem do jornal "O Estado de S.Paulo" revelou que Luciane Barbosa Farias, mais conhecida como a "dama do tráfico amazonense" esteve no ministério que comanda em duas agendas que não foram registradas oficialmente.

Em declarações recentes, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que não irá apoiar uma possível indicação do ministro ao Supremo Tribunal Federal (STF). Desde a aposentadoria da ex-ministra Rosa Weber, Dino é cotado para assumir a vaga, mas os bolsonaristas preferem o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias.

Casada com o presidente estadual do PL, Acilon Gonçalves, Marta Gonçalves fez sua campanha enquanto candidata à deputada estadual associada ao então presidente que, à época, buscava a reeleição. A política participou de carretas pró-Bolsonaro e fazia postagens com dizeres como "meu coração é verde e amarelo".

Desde que Lula tomou posse, no entanto, afastou-se do bolsonarismo. Quando a ex-primeira-dama esteve no Ceará em encontro do PL Mulher, a parlamentar não esteve no evento. No dia primeiro deste mês, no entanto, se tornou a única deputada da bancada do PL a apoiar o texto de Romeu Aldigueri (PDT), a favor da homenagem a Dino, recebida pelo ministro nesta quinta-feira (16).

No texto da proposta, uma série de elogios foi feita ao titular da pasta de Justiça. Aldigueri afirmou que o ministro maranhense consolidou parcerias e implementou medidas que favoreceram "diretamente o povo cearense". Como exemplo disso, cita a entrega de 17 viaturas para a "Patrulha Maria da Penha", programa que reforça a proteção de mulheres vítimas de violência.

