A- A+

Saúde Deputada do PT, Camila Jara revela diagnóstico de câncer de tiroide aos 30 anos e fará cirurgia Parlamentar permanecerá sob atestado médico na Câmara pelas próximas semanas e também passará por tratamento com iodoterapia

A deputada Camila Jara (PT-MS) revelou ter sido diagnosticada com câncer na tireoide, em um pronunciamento postado nas redes sociais nesta semana. No vídeo, a parlamentar afirmou que descobriu a doença após uma cirurgia recente e disse que precisará passar por um novo procedimento médico no dia 12 deste mês, que será seguido por um tratamento com iodoterapia. Ao longo desse período, ela ficará sob atestado médico na Câmara, conforme orientação médica.

— Aos 30 anos, eu recebi uma notícia que ninguém gostaria de receber. Eu fui diagnosticada com câncer — disse no vídeo — Mas, calma. As coisas não são tão ruins assim.

No pronunciamento, a deputada disse que "os médicos estão bem esperançosos" porque o tipo de câncer com que foi diagnosticada "não é tão difícil de tratar" e as chances de cura "são bem altas". Ela também afirmou que, agora, passará a dividir o seu tempo entre "o plenário da Câmara, o Mato Grosso do Sul e o tratamento". Nos comentários do post, a primeira dama, Janja Lula da Silva, se solidarizou com Camila e disse que estaria "na fé e na torcida" para que ela se recupere logo.

Em nota divulgada à imprensa, a assessoria de imprensa dela afirmou que ela "não solicitou afastamento do mandato parlamentar, mas ficará sob atestado médico temporário para a realização da cirurgia". No comunicado, também foi informado que "durante o período pós-operatório e o tratamento com iodoterapia, sem previsão para início, Camila acompanhará as atividades do mandato, participará de votações, reuniões e articulações políticas de maneira virtual".

Ligada ao MST, ela foi eleita em 2022, aos 27 anos, como a mais jovem da história do MS a se tornar deputada federal. Camila também foi a aposta do PT para disputar a prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais do ano passado. Ela, no entanto, ficou em quarto lugar no primeiro turno, com 9,43% dos votos.

O comando da capital só foi definido no segundo turno, em uma disputa inédita entre duas candidatas mulheres. O resultado foi a vitória de Adriane Lopes (PP), por 31,67% dos votos válidos, contra Rose Modesto (União), 29,56%.

Veja também