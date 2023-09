A- A+

POLÍTICA Deputada do PT é agredida por guarda municipal com spray de pimenta e balas de borracha Laura Sito registrou ocorrência na Polícia Civil; gestão instaurou procedimento interno para apurar circunstâncias do conflito: 'Este tipo de abordagem foge à normalidade das ações'

A deputada estadual e presidente da comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Laura Sito (PT) relatou neste sábado ter sido agredida por agentes da guarda municipal de Porto Alegre. A parlamentar acompanhava as negociações de uma ocupação de integrantes do Movimento de Luta Nacional pela Moradia em um prédio desativado da prefeitura, comandada por Sebastião Melo (MDB), no Centro Histórico da capital gaúcha.

De acordo com a parlamentar, os agentes fizeram o uso de spray de pimenta, gás lacrimogênio e balas de borracha, no momento em que marmitas estavam sendo distribuídas no local.

— Estávamos lá na negociação quando chegou o almoço do pessoal que estava ocupando. Nisso, já começaram a tacar gases na gente. Fui tentar negociar como deputada e recebido spray no rosto e tiros de bala de borracha. Estou com a perna toda machucada e quero identificar quais guardas fizeram isso — disse Laura Sito ao GLOBO.

Diante do episódio, a deputada registrou ocorrência por lesão corporal na Polícia Civil, que investigará o caso. Após o ocorrido, a prefeitura de Porto Alegre afirmou que os manifestantes ocuparam o prédio de forma irregular, mas confirmou que negociará com o grupo.

— Há uma decisão já tomada pelo município, por orientação do prefeito Sebastião Melo, de retirada deste prédio da possibilidade de venda, e a destinação dele para habitação social. Lamentamos que isso não tenha sido feito em uma mesa de negociação, não necessariamente em um processo de ocupação — diz o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado.

Sobre os episódios de violência, a gestão de Sebastião Melo instaurou um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do conflito.

— Este tipo de abordagem foge à normalidade das ações da corporação, que são pautadas no diálogo. Nenhum de nós tem interesse no conflito, na violência. Vamos garantir a segurança de todos até a conclusão do processo — afirma o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

