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Política Deputada Erika Hilton no podcast "Direto de Brasília" da próxima terça (12) A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados deve comentar temas que têm dominado o debate político nas últimas semanas

A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, Erika Hilton (PSOL-SP), é a convidada do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", da próxima terça-feira (12). A deputada deve comentar temas que têm dominado o debate político nas últimas semanas, entre eles a PEC que propõe o fim da escala 6×1 e a redução da jornada de trabalho no país, além das pautas ligadas aos direitos das mulheres, da população LGBTQIA+ e ao combate à violência política de gênero.

Uma das autoras da proposta de mudança na jornada de trabalho, Erika Hilton tem defendido a redução gradual da carga horária e admitido discutir modelos de transição para viabilizar o projeto no Congresso. A parlamentar afirma que a atual escala compromete a saúde física e mental dos trabalhadores e transformou a pauta em um dos principais debates trabalhistas do país.

Natural de Franco da Rocha, em São Paulo, Erika Hilton ganhou projeção nacional ao se tornar a primeira mulher trans e negra eleita deputada federal no Brasil. Antes, já havia sido a vereadora mais votada do país em 2020, na Câmara Municipal de São Paulo, onde presidiu a Comissão de Direitos Humanos e teve atuação voltada ao combate à fome, à transfobia e à defesa de direitos sociais.

Nos últimos anos, também esteve no centro de episódios de forte repercussão política envolvendo ataques transfóbicos e debates sobre violência política de gênero no Congresso. Além disso, ampliou sua atuação em pautas trabalhistas e de direitos humanos, consolidando-se como uma das parlamentares de maior visibilidade nacional dentro do PSOL.

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid; a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado; além da LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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