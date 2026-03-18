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SÃO PAULO Deputada faz "blackface" durante fala transfóbica e é denunciada por racismo Fabiana Bolsonaro protestou contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), uma mulher trans assumir a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados na última semana

Em São Paulo, a deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL) se pintou de marrom nesta quarta-feira (18), enquanto ocupava o Plenário da Assembleia Legislativa do estado, a Alesp, em protesto transfóbico contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP). Erika é uma mulher trans que assumiu a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados na última semana.

Para Fabiana, Erika estaria “roubando um espaço” das mulheres cisgênero. Então, em protesto, se pintou para representar uma pessoa negra, numa atitude conhecida como blackface, durante o tempo de debate sobre temas livres na casa legislativa. A ideia era comparar uma suposta “transição de raça” com a transição de gênero.

“Agora, aos 32 anos, decido me maquiar. Me pintando de negra, sinto na pele a dor que uma pessoa negra sentiu? O racismo? Eu estou negra agora?”, questionou. “Não adianta eu me maquiar, eu não sei as dores que vocês passaram. Não adianta eu fingir algo, eu não sei as dores”, em analogia para dizer que Hilton não poderia representar as mulheres cisgênero na Câmara. “Eu me reconheço como negra, por que eu não posso presidir a comissão sobre racismo? Por que eu não posso cuidar dessa pauta?”

A deputada Mônica Seixas (PSOL) pediu que os trabalhos fossem suspensos para denunciar práticas racistas e transfóbicas na fala de Fabiana. O presidente da sessão, deputado estadual Fábio Faria de Sá (Podemos), no entanto, se recusou a suspender os trabalhos após o episódio e seguiu com a sessão.

“Aconteceu de forma televisionada, sem nenhuma reação da presidência da Assembleia Legislativa, o fato de a deputada Fabiana Bolsonaro ter feito blackface enquanto dizia impropérios transfóbicos na tribuna da Assembleia Legislativa. Eu tive muita dificuldade de registrar o flagrante, sendo que a Assembleia Legislativa, no seu regimento interno, artigo 282, prevê que a autoridade policial tem que agir quando há crime flagrante no plenário da Assembleia Legislativa”, relatou Seixas.

De acordo com Seixas, o delegado da Polícia Civil que atua na Alesp se recusou a lavrar boletim de ocorrência e não autorizou a Polícia Militar da Casa a efetuar a prisão em flagrante, sob o argumento de imunidade parlamentar. A deputada contesta a decisão e afirma que a Constituição não prevê imunidade para crimes de racismo, que são inafiançáveis e imprescritíveis.

Fabiana Bolsonaro, que na verdade se chama Fabiana de Lima Barroso, adotou o sobrenome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como forma de identificação política. Ela foi vice-prefeita de Barrinha, no interior de São Paulo, antes de se eleger para a Alesp.

Ela defendeu que seja criada uma comissão separada para pessoas trans: “Uma trans está tirando o espaço de uma mulher [cis]. Que crie a sua categoria, a sua comunidade. E tem muitas pessoas trans que precisam dessa defesa. Para vocês crescerem, não precisam nos engolir”.

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