A- A+

Entrevista Deputada federal Bia Kicis estará no podcast "Direto de Brasília", nesta terça-feira (03) Conhecida por sua atuação combativa e alinhamento com pautas conservadoras, Kicis deve comentar o escândalo dos descontos indevidos em benefícios do INSS

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) será a entrevistada do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o ‘Direto de Brasília’, amanhã. Bolsonarista e conhecida por sua atuação combativa e alinhamento com pautas conservadoras, Kicis deve comentar o escândalo dos descontos indevidos em benefícios do INSS — alvo de uma nova CPMI da qual ela faz parte — e os recentes atritos com ministros do Supremo Tribunal Federal, que motivaram um pedido de investigação por parte do Grupo Prerrogativas.

A deputada também deverá abordar sua intenção de disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal em 2026, além da defesa do Projeto de Lei da Anistia, de críticas à regulação das redes sociais e das declarações recentes contra a primeira-dama Janja. Em 2021, Bia Kicis foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), a mais importante da Câmara dos Deputados.

O podcast vai ao ar das 18h às 19h com transmissão pelo YouTube da Folha e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

São parceiros do programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid.

Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado e a revista Mais Nordeste, de Fortaleza. Os nossos parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana e a Faculdade Vale do Pajeú.

Veja também