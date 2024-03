Deputada federal denuncia terceira invasão em seu gabinete em quatro meses

A- A+

O gabinete da deputada federal Silvye Alves (União - GO) foi invadido na madrugada desta terça-feira. O imóvel, localizado na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, já havia sido alvo de criminosos nos em novembro de 2023 e em fevereiro deste ano. Neste último arrombamento, o responsável roubou o celular suado no escritório. Os três casos foram registrados no 1° DP de Goiânia, mas a Política Federal também foi acionada, por se tratar de um ato contra uma parlamentar.

Câmeras de segurança do espaço flagraram a ação dessa madrugada, onde é possível ver um homem invadindo o escritório pelo telhado. Ele caiu dentro da cozinha do imóvel e depois se dirigiu para o espaços onde ficam as baias dos assessores parlamentares. Lá, além do aparelho celular, ele achou a bolsa deixada por uma funcionária, que roubou também.

Em fevereiro, Silvye Alves denunciou a invasão a seu gabinete durante o carnaval, já que a equipe da parlamentar teria encontrado o espaço com gavetas reviradas e uma grade arrombada. Nas redes, a ela afirmou que havia uma suspeita de crime político porque nenhum item do gabinete foi levado pelos invasores. Dentro do local, ela aponta manchas de sangue e afirma que os investigadores identificaram "algumas digitais".

"Estou passando aqui com muita indignação. Reviraram gavetas e mexeram em ofícios enviados a nós por prefeituras pedindo que a gente ajudasse na saúde. Agora, a Polícia Federal entrou no caso porque tem uma suspeita de crime político, já que nada foi levado", afirmou a parlamentar, eleita com 2022 com a melhor votação do estado.

Eleita deputada federal em 2022, Silvye Alves se popularizou como apresentadora da edição do programa Cidade Alerta em Goiás. Em 2021, ela foi vítima de violência doméstica pelo ex-namorado Ricardo Hilgenstieler. Ele foi detido em flagrante por agentes da Polícia Federal no aeroporto da capital após fugir no momento em que os vizinhos se dirigiam ao local.

Veja também

VOTAÇÃO Governo negocia para reduzir impacto fiscal, e PEC que amplia imunidade de igrejas deve ser votada