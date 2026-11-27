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A deputada federal Ana Elisa (PT) recebeu, nessa quinta-feira, a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga na Câmara Municipal do Rio. A homenagem foi proposta pelas vereadoras Tainá de Paula (PT), Thais Ferreira (Psol) e Joyce Trindade (PSD), que justificaram a ação afirmando que a jovem, de 21 anos, é "símbolo da renovação da representação política brasileira e da presença da juventude periférica e trabalhadora nos espaços de poder". A cerimônia aconteceu dois dias após a deputada estadual Eduarda Campopiano (PL) receber a mesma medalha às escondidas, abertamente anti-feminista, ela fez provocações às polêmicas envolvendo sua condecoração.

"Ao receber essa homenagem, penso especialmente na minha mãe. Devo essa medalha à ela, à sua força e à toda a criação que recebi de uma mãe solo, que me ensinou a nunca aceitar os limites que tentassem impor aos meus sonhos. O legado de Chiquinha Gonzaga também vive nas mães e nas mulheres pretas que, todos os dias, enfrentam desigualdades, sustentam suas famílias, criam seus filhos e constroem caminhos para as próximas gerações. Mulheres que fazem história, muitas vezes sem receber o reconhecimento que merecem", escreveu.

Nas redes sociais, Ana Elisa acumula mais de seis milhões de seguidores e se tornou uma das vozes mais influentes de sua geração no debate sobre racismo, feminismo e direitos sociais. Este ano, durante sua primeira disputa eleitoral, ela foi eleita com 524.219 votos, tornando-se a mulher mais votada da história de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados e a deputada federal mais jovem eleita no país desde 1994. Na descrição de seu perfil no Instagram, Ana Elisa acrescenta ainda ser a primeira mulher negra eleita aos 21 anos à deputada federal na história do Brasil.

Durante a solenidade, a vereadora Tainá de Paula, comentou sobre a importância da participação política de Ana Elisa.

"Eu quero reverenciar a Ana Elisa porque o fascismo, durante o processo eleitoral inteiro e até depois da eleição dela, vem questionando o que ela faz, afirmando que ela é só uma influencer. Não, é ai que vocês se enganam. As mulheres de periferia retintas desse país tem um dos maiores instrumentos políticos nas mãos, uma mulher com uma capacidade política que nós não temos ainda a dimensão ou a compreensão de onde ela pode chegar. Ana Elisa fez em um ano o nosso trabalho de cinco séculos. Por isso, eu digo que ela é a nossa síntese, o nosso extrato. Ela está há 21 anos nesse plano, mas já é a inteligência somada pelas mulheres conquistaram a política nesse país", destacou a vereadora.

Tainá de Paula aproveitou para comentar sobre a entrega da mesma medalha à Eduarda Campopiano, deputada em São Paulo.

"Eu quero fundar um Brasil que não se sujeita à essa direita fascita, que entrega medalhas às escondidas, à gente asquerosa, que faz política rebaixada, anti-democrática. Nós estamos sendo reinventados pela Ana Elisa. Obrigada por ter me reencantado depois daquele caixão fechado (referência à morte de Marielle Franco), me ajudado a pensar na política de forma grandiosa, inventiva, insubmissa", concluiu a vereadora.

Quem é Ana Elisa

Nascida em Divinópolis, Minas Gerais, Ana Elisa é estudante de Direito e foi estagiária do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região antes de ingressar na vida pública. Ela foi criada por mãe solo, uma professora de língua portuguesa da rede pública de ensino, e cresceu em uma família ligada aos movimentos sindicais. A jovem também é integrante do Reinado, manifestação religiosa e cultural de raízes afro-brasileiras de sua cidade natal.

Sua trajetória carrega também a marca da violência política de gênero e raça que atinge as mulheres negras que ousam ocupar a política: durante a campanha, Ana Elisa foi alvo de ameaças de morte, de violência sexual e de ataques racistas.

Também na justificativa à homenagem, as vereadoras ressaltaram que a jovem "busca valorizar sua contribuição para a participação política da juventude e para a luta antirracista" e que ela representa "uma nova geração de mulheres negras que chegam ao Parlamento para transformar o país".

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