Deputada governista quer ouvir Michelle Bolsonaro na CPI do 8 de janeiro

Em meio ao recesso parlamentar, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) teve sua convocação solicitada para a CPI do 8 de janeiro. Desde o início dos trabalhos no colegiado, a base de Lula (PT) no Congresso Nacional manifestou interesse pelo depoimento da mulher do ex-presidente, mas só agora o pedido foi de fato formalizado.

O requerimento foi protocolado pela deputada e vice-líder da federação com o PT, Jandira Feghali (PCdoB-RJ). No documento, a parlamentar cita os depósitos bancários em dinheiro vivo realizados pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid na conta de Michelle Bolsonaro.

Em maio deste ano, o portal UOL revelou trocas de mensagens entre Cid e duas assessoras da ex-primeira-dama que apontaram a existência de uma orientação para que os pagamentos a Michelle fossem feitos em dinheiro em espécie.





Neste contexto, Jandira alega que a denúncia comprovou da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o ajudante de ordens de seu marido atualmente preso por suspeita de ter participado de um esquema de fraude em cartões de vacinação.



"A convocação da Sra. Michelle Bolsonaro se justifica, pois, diante das evidências de sua ligação com um dos possíveis mentores dos atos golpistas, cujo desfecho resultou na criminosa ação de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes em Brasília, sendo necessários os esclarecimentos desta sobre possíveis interesses e/ou envolvimento nos citados atos", justifica a deputada.

