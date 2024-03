A- A+

acidente Deputada Júlia Zanatta se envolve em acidente de carro em Santa Catarina Parlamentar chegou a bater com a cabeça no momento da colisão, mas não precisou ser hospitalizada

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) se envolveu em um acidente de carro na noite deste domingo (24) em Criciúma, Santa Catarina. O veículo da parlamentar estava parado no sinal e foi atingido por outro veículo, que segundo testemunhas estava em alta velocidade. Ela chegou a bater com a cabeça no momento da colisão, mas não precisou ser encaminhada para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes do outro carro.

Zanatta chegou a divulgar um vídeo em suas redes sociais contando do acidente. Segundo ela, o motorista do outro veículo disse ter tido um problema com o freio do veículo.

"Foi um baita susto, o casal que estava no outro carro ficou ferido e precisou ser encaminhado para o hospital. O senhor que dirigia falou que ficou sem freio. Está tudo bem e para as pessoas que me desejaram mal, não foi dessa vez. Não é qualquer coisa que vai me derrubar" falou a deputada.

Zanatta x Gleisi

Na última semana, a deputada federal perdeu uma ação movida contra a também deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, na qual pedia R$ 50 mil em danos morais por conta de uma crítica de Gleisi a uma postagem da bolsonarista. A publicação trazia uma foto com uma arma e camiseta remetendo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

