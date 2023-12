A- A+

ELEIÇÕES Deputada Tabata Amaral não amplia palanque em São Paulo Ela fez uma ofensiva em busca do apoio do PSDB, mas com amplas chances de não ter êxito.

Já sem o apoio do PT, que tem compromisso com a candidatura de Guilherme Boulos, do Psol, a deputada Tabata Amaral, pré-candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, está com dificuldades de ampliar seu palanque. Ela fez uma ofensiva em busca do apoio do PSDB, mas com amplas chances de não ter êxito.

Comandado pelo grupo de Aécio Neves (MG), o novo diretório nacional do PSDB já avisou a Tabata que a sigla terá candidato próprio a prefeito não só na capital paulista, como no Rio de Janeiro. Segundo caciques tucanos, as candidaturas serão importantes para o processo de reconstrução da imagem do partido, mesmo que os candidatos não tenham chances reais de vencer.

Em São Paulo, o PSDB quer refiliar Andrea Matarazzo, ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, para disputar a sucessão do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). Na quinta-feira passada, o PSDB realizou uma convenção nacional, na qual elegeu o ex-governador de Goiás Marconi Perillo como sucessor de Eduardo Leite na presidência da sigla.

Tabata Amaral também procurou o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, em busca do apoio do partido na disputa. Os dois se reuniram na última quarta-feira, em Brasília. A conversa foi intermediada pelo deputado federal Felipe Carreras, líder do PSB na Câmara e aliado em comum de ambos.

O entorno de Tabata defende a aliança com o PSB em São Paulo como o melhor caminho para o União, diante do distanciamento da sigla do bolsonarismo e da dificuldade em apoiar Guilherme Boulos (Psol). Ao site Metrópole, Bivar confirmou a conversa com Tabata, a quem chamou de uma deputada “extremamente qualificada”. Ele disse, no entanto, não ter dado uma resposta definitiva.

O presidente do União Brasil também fez questão de ressaltar que o partido tem o deputado federal Kim Kataguiri (SP) como pré-candidato a prefeito da capital paulista no pleito do próximo ano. Lideranças do Psol avaliam que a provável candidatura da deputada Tabata Amaral (PSB-SP) à Prefeitura de São Paulo em 2024 não será necessariamente ruim para Guilherme Boulos.

Na avaliação no Psol, Tabata terá um papel-chave na eleição municipal e poderá acabar se tornando a “Simone Tebet” de Boulos na disputa do próximo ano, na capital paulista. Para líderes do Psol, a deputada não tira tantos votos de Boulos no primeiro turno e tende a anunciar apoio ao psolista em um possível segundo turno dele contra o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

