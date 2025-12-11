A- A+

REDES SOCIAIS Deputadas do PSOL acionam MPF contra Meta por "suposto bloqueio" de contas de esquerda Empresa afirma que está "ciente de um problema técnico" e pediu "desculpas por qualquer inconveniente que isso possa ter causado"

As deputadas do PSOL Sâmia Bomfim (SP) e Fernanda Melchionna (RS) acionaram o Ministério Público Federal (MPF) contra a Meta, dona do Facebook, Whatsapp e Instagram, por "suposto bloqueio" de perfis de personalidades de esquerda entre terça (9) e quarta-feira (12).

A ação, que pede o início de uma investigação, ocorreu em conjunto com a Federação Nacional de Jornalistas e outras três entidades.

Segundo as parlamentares, o motivo da ação foi o chamado “shadowban” – ocultação de perfis – que "ocorreu de forma generalizada sobre contas associadas a lideranças de esquerda desde o momento em que o deputado Glauber Braga (PSOL-SP) ocupou a mesa do plenário da Câmara, na tarde de terça, até a manhã do dia seguinte".

"Com ampla repercussão, começa a circular nas redes sociais relatos de usuários das redes sociais Instagram e X que perfis de parlamentares do PSOL não estariam aparecendo no campo de busca de cada usuário — ao digitar o nome de usuário das referidas figuras, mesmo que por completo, a rede social não oferecia ao usuário a opção de acessar aquele determinado perfil", dizem as deputadas na ação.

Entre os nomes de esquerda citados na ação estão parlamentares da sigla como Érika Hilton, Guilherme Boulos, Luiza Erundina, Ivan Valente, Pastor Henrique Vieira e Talíria Petrone, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os requerentes também pedem ao MPF que questione a Meta sobre quais foram os parâmetros adotados para penalizar os perfis, qual política interna da serviu de fundamento para a moderação e se haverá alguma reparação destinada às páginas prejudicadas.

Atribuído pela empresa a uma instabilidade no sistema, o erro também impediu acesso a páginas de representantes da direita, como mostrou o Globo. O "sumiço" também teria afetado o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de veículos da imprensa.

Em nota, a Meta afirmou que está "ciente de um problema técnico ocorrido hoje mais cedo que afetou a capacidade das pessoas de buscar por contas no Instagram". "A questão já foi resolvida e pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa ter causado", afirmou o comunicado.

Reação da esquerda

O "sumiço" foi assunto de uma nota assinada pelo secretário de comunicação do PT, Éden Valadares, e publicada no site oficial do partido. No comunicado, a sigla manifestou "preocupação diante das denúncias de que diversos perfis de dirigentes, militantes e figuras públicas do campo progressista não estão sendo encontrados ou não aparecem nas buscas das plataformas digitais".

"O episódio só reforça a urgência de construirmos um caminho sólido para a soberania digital do país", diz o texto. O representante da sigla também criticou "algoritmos opacos, controlados por empresas cujos interesses privados frequentemente se alinham ao projeto da extrema-direita internacional".

O caso também foi criticado pelo perfil do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que afirmou que a empresa "está censurando a esquerda".

"Depois da vergonha de ontem na Câmara, que terminou reduzindo a pena dos golpistas, a Meta passou a esconder perfis de esquerda na busca do Instagram, inclusive o nosso", afirmou a organização em um post no X. A falha também foi comentada por personalidades como a ex-deputada federal Manuela D'Ávila, que publicou um vídeo em tom crítico à empresa em suas redes sociais. Na gravação, ela disse que também teve o perfil ocultado e classificou a falha como "um verdadeiro escândalo".

— É impossível nos identificar, nos marcar e nos marcar no Instagram. Isso é interferência direta nas eleições e no processo de luta democrática brasileira. A Meta já havia pressionado com outras empresas para que o Brasil não regule as redes — disse. — Essas empresas se relacionam, de maneira escancarada, com o governo americano e são aliados de primeira hora do presidente Donald Trump. Estamos presenciando um gesto de censura e tratamento desigual.

