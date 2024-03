Deputadas do PSOL e do PL discutem em sessão da CCJ: 'Lava a boca para falar da Marielle'

A- A+

Deputadas do PSOL e do PL discutiram asperamente durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que pretendia decidir sobre a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão (União-RJ), nesta terça-feira. Julia Zanatta (PL-SC) afirmou que os governistas "deveriam pedir desculpas à família Bolsonaro por associações indevidas sobre o assassinato de Marielle Franco nos últimos anos". A deputada também recomendou aos parlamentares do PSOL que "parassem de capitalizar em cima do corpo de Marielle".

Amiga pessoal da vereadora assassinada, Talíria Petrone (PSOL-RJ) reagiu e disse que a deputada bolsonarista deveria "lavar a boca" antes de citar Marielle, além de chamar Zanatta de "fascista". A deputada desafiou Talíria a calar a sua boca. Os microfones precisaram ser cortados.

Acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Brazão conseguiu tempo para que os parlamentares possam analisar o texto de Darci de Mattos (PSD-SC).

