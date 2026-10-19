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ELEIÇÕES 2026 Deputado André Janones é internado em SP com arritmia cardíaca Janones apresentou o quadro após o debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL)

O deputado federal André Janones (Rede-MG) foi internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) com arritmia cardíaca após o debate presidencial da TV Bandeirantes, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), em São Paulo.

Janones está internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da Capital paulista. O quadro de Janones é considerado estável e está sendo atendido pela equipe da cardiologista Ludhmila Hajjar

O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) usou as redes sociais para desejar boa recuperação ao deputado.

"Meus desejos de boa recuperação ao querido André Janones, que foi internado na UTI após o debate de ontem {domingo]. Sua contribuição na defesa da democracia nos últimos dias tem sido imensa e você voltará mais forte. Vamos todos juntos segurar o exército até sua recuperação. Estamos com você, Janones!", escreveu.

Janones estava nos bastidores do debate como um dos convidados do presidente Lula. Até o momento, não foi divulgada previsão de alta hospitalar.

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