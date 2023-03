Deputado bolsonarista ameaça Janones após ofensa a Nikolas: "Não uso chupeta, uso revólver"

O deputado Alberto Fraga (PL-SE) ameaçou o deputado André Janones (Avante-MG) durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara nesta quarta-feira (29). Ao citar a ofensa homofóbica que Janones dirigiu ao também parlamentar nesta terça, ele afirmou: "Não uso chupeta, uso revólver". Janones, então, usou o microfone para dizer que estava sendo ameaçado de morte.

Mais cedo, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, informou que representará contra Janones no Conselho de Ética da Câmara, pela fala considerada homofóbica em relação ao deputado Nikolas Ferreira. Na sessão em que o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi ouvido pela Comissão de Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Janones se referiu a Nikolas como “chupetinha”.

Em um vídeo compartilhado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, pode-se ver Janones dizendo:

A fala de Janones ocorreu momentos após Ferreira ter sido chamado de "chupetinha" em vídeo que viralizou. O deputado pediu a palavra e afirmou que Dino estaria tratando os deputados com "deboche" e que ali não teriam "palhaços". Outros parlamentares então começaram a provocá-lo, gritando "chupeta", além de "vai, peruca" e "Nicole", em referência ao ataque transfóbico feito por ele na sessão do Dia das Mulheres na Câmara. Ferreira então interrompeu sua fala e pediu para o presidente da comissão, Rui Falcão, lhe garantir seu tempo.

Filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que acionou o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, para que acione o Conselho de Ética.

Telefonei de manhã para o presidente Valdemar do PL, legitimado a representar no conselho de ética, e ficou acertado que o PL ingressará contra o dep. Janones no conselho de ética. Outras medidas estão sendo estudadas também, disse em suas redes sociais.

Janones nega homofobia

Em suas redes sociais, Janones negou que a fala tenha tido conotação homofóbica.

O apelido chupeta, até onde sei, não tem qualquer relação com a orientação sexual do deputado bolsonarista. Até ele se eleger representante do sindicato LGBTQIA+ de ontem pra hoje. pra declarar-se vítima de homofobia. O apelido foi dado pelo amigo Felipe Neto, uma vez que apesar de ter quase 30 anos de idade, aparenta ser uma criança, fisicamente, nas atitudes e nas mudanças repentinas de voz, como se vivesse uma puberdade tardia, afirmou.

Eu NUNCA compartilhei conteúdo sexual, seja ele verídico ou fake, uma vez que o ‘mau caratismo’ do deputado bolsonarista, não tem relação com quem ele se deita. No mais, se alguém de bom coração ainda tinha dúvida, espero que fique esclarecido. Por fim, acho importante ressaltar que o deputado bolsonarista subiu na tribuna da câmara, colocou uma peruca e pediu pra ser chamado de Nikole. No mais, passou as 5 horas da audiência com ministro fazendo ilações de que o Ministro teria ligação com tráfico, completou o parlamentar.