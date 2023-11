Deputado bolsonarista cita frase usada em campo de concentração para rejeitar feriado da Consciência

A- A+

O deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) usou um termo que remete a uma frase usada no letreiro de Auschwitz, campo de concentração nazista da Segunda Guerra Mundial, que matou milhares de judeus. Ao justificar seu voto e do PL contra a adoção de mais um feriado no Brasil, destinado para a Consciência Negra, o parlamentar afirma que "o trabalho liberta".

" Não tem nada a ver com racismo, nada contra negros. É simplesmente não ter mais feriados no país. Temos feriados demais nesse país. O trabalho dignifica, o trabalho liberta" disse Bibo Nunes durante discurso no plenário da Câmara.

Em sua justificativa, o país já possui feriados demais, o que atrapalha os empresários.

Após a fala de Bibo, nenhum parlamentar comentou sobre a referência. Além do voto contra do PL, o partido NOVO foram contrários à criação do feriado nacional.

Câmara aprova urgência

A Câmara aprovou a urgência para apreciar o Projeto de Lei 3268/21, que pretende declarar o Dia de Consciência Negra um feriado nacional. A data é marcada como feriado em apenas alguns estados do país, como Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Também é feriado municipal em 1.260 cidades brasileiras.

A criação de um feriado nacional para celebrar o dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, hoje estado de Alagoas, foi um pleito apresentado pela bancada negra da Câmara nesta segunda-feira. O texto já foi aprovado no Senado no ano passado.

