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COPA DO MUNDO Deputado bolsonarista envia ofício para a CBF para pedir a convocação de Neymar para a Copa do Mundo Hélio Lopes argumentou no documento que o jogador é 'símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores'

O deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) encaminhou um ofício para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para pedir a convocação do jogador Neymar Jr., do Santos, para a Copa do Mundo. O envio da representação foi feito pelo gabinete do parlamentar e anunciado por ele em uma sequência de conteúdos publicados nas redes sociais.

No documento de três páginas, o deputado argumenta que Neymar "não é apenas um jogador", mas sim "o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e um símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores". No texto, o parlamentar afirma, no entanto, que não tem a intenção de fazer uma interferência técnica nas decisões do time, "cuja autonomia deve ser integralmente respeitada".

"O presente documento representa apenas a manifestação legítima de milhões de brasileiros apaixonados pelo futebol e pela história da nossa Seleção", diz o texto. Pelas redes sociais, o parlamentar pediu, em um vídeo publicado neste sábado, para que o técnico Carlo Ancelotti e a CPF "chamem o Neymar", afirmando que ele "tem habilidade, experiência e é o melhor jogador brasileiro da atualidade".





Dados da última rodada da pesquisa Datafolha, divulgada no mês passado, mostraram que a defesa da convocação do jogador para a seleção brasileira é maior entre os eleitores que pretendem votar em Flávio Bolsonaro (PL) do que entre aqueles que planejam apoiar Lula (PT). O levantamento mostrou que o apelo é feito por 62% dos bolsonaristas e por 46% dos lulistas. Na amostra geral, 53% da população quer ver o jogador no Mundial. Em 2022, ele declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Hoje, Neymar joga no Santos Futebol Clube, time no qual foi descoberto. Ele chega ao momento decisivo da convocação para a Copa, que será anunciada oficialmente no dia 18 de maio, cercado por dúvidas sobre sua condição física e desempenho recente.

Como mostrou o GLOBO, nas últimas temporadas, o atacante acumulou problemas físicos e não conseguiu retomar o nível apresentado no auge da carreira, especialmente após a grave lesão no joelho esquerdo sofrida em outubro de 2023. Desde então, não foi convocado para jogar pelo Brasil. Antes disso, disputou as Copas em 2014, 2018 e 2022.

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