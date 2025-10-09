A- A+

Paulo Bilynskyj Deputado bolsonarista propõe liberar porte de armas de fogo dentro de aviões Projeto de lei do presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara prevê embarque armado em voos comerciais

O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), apresentou na última terça-feira (7) um projeto de lei que garante autorização para o embarque armado em aeronaves civis por pessoas com porte de arma de fogo, válida em todo o território nacional. A proposta ainda aguarda a designação de um relator na Casa.

De acordo com o texto, o detentor de arma de fogo pode entrar no avião portando a arma "devidamente desmuniciada, desalimentada e acompanhada de sua respectiva munição".

Em situações específicas, como em missões oficiais, agentes públicos poderão portar a arma municiada, desde que apresentem ordem de missão e passem por avaliação da autoridade aeroportuária competente.

Na justificativa do projeto, Bilynskyj, que é delegado de Polícia Civil licenciado, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e ligado à chamada bancada da bala, argumenta que a proposta atende a um “relevante interesse público”, voltado à segurança nacional e à preservação da ordem pública.

"Ressalte-se que tais agentes possuem porte de arma funcional, com treinamento técnico e psicológico, submetendo-se a rigorosos processos de seleção e fiscalização. Dessa forma, não se trata de estender um privilégio indiscriminado, mas sim de reconhecer a condição peculiar de agentes de Estado que têm o dever legal de agir em situações de grave ameaça, inclusive em deslocamentos aéreos", diz o deputado na justificativa do projeto.

A proposta estabelece ainda que a liberação não isenta a atuação de órgãos reguladores como a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Polícia Federal, responsáveis por definir protocolos específicos de segurança para o embarque armado.

O texto aguarda despacho do presidente da Câmara dos Deputados.

