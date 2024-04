Deputado Clodoaldo Magalhães faz críticas ao governo; entenda

A- A+

Presidente estadual do PV, o deputado federal Clodoaldo Magalhães não tem sido atuante apenas na Câmara dos Deputados, onde assumiu, há pouco, a relatoria do Projeto de Lei 2.583/2020, que tem como objetivo fortalecer o parque industrial do País, visando a autossuficiência na área da saúde.

Seus olhos também estão voltados para Pernambuco, onde tem sido um crítico da gestão Raquel Lyra (PSDB), a quem atribuiu a falta de diálogo como principal motivo para que seu governo, em menos de dois anos, já aparente um desgaste de quem está praticamente em fim de mandato, um governo envelhecido.

“O tempo das coisas rodarem já passou. Torço e espero que as coisas melhorem, porque o nosso partido faz uma oposição crítica, por isso, o que é bom para o Estado, precisamos torcer. Mas eu acho que ela precisa se comunicar melhor, dialogar mais e entregar mais”, disse o parlamentar, em entrevista à Folha.

Na sua opinião, quando se elege um político, é para que eles façam o que é impossível para priorizar o que é importante dentro das necessidades do povo. “E o governador é quem capitaneia essa discussão, portanto, precisa ter a habilidade de negociar. Eu acho que ela [Raquel] está muito aquém para o discurso que apresenta”, comentou.

A falta de diálogo da governadora, segundo Clodoaldo, ficou evidente durante a votação do Fim das Faixas Salariais, esta semana, na Alepe. “Acho que a política é exatamente o diálogo para construir um consenso sobre aquilo que é preciso ser votado”, afirmou.

Como exemplo dessa construção de diálogo, Clodoaldo citou a aprovação do Perse, que só foi possível graças ao consenso que foi estabelecido pela construção do diálogo entre os envolvidos.

“Para o setor de eventos que sofreu demais na pandemia, havia uma queixa muito grande sobre a extensão do prazo dos benefícios do Perse, que pelo diálogo, foi estendido até 2026, com R$15 bilhões para o programa. Já para o Governo, havia segmentos que não eram mais impactados pelos efeitos da crise sanitária, mas que ainda estavam sendo beneficiados, o que gerava um custo maior para manter o programa. Pelo diálogo, conseguimos reduzir de 44 para 30 a lista de segmentos que continuam a usufruir do benefício até 2026. É assim que se faz, construindo consenso pelo diálogo”, exemplificou.

