Deputado Coronel Meira afirma que o Bolsonarismo está vivo. Confira

A- A+

Aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), o deputado federal pernambucano Coronel Meira (PL) afirmou, em entrevista à Folha, que o ato na Avenida Paulista, no próximo domingo, é a mais clara demonstração de que o bolsonarismo está vivo.

“Vamos estar lá para mostrar ao Brasil e ao mundo que o bolsonarismo está vivo, os conservadores estão vivos e que a direita está consolidada no Brasil. E isso é muito importante porque a gente viveu muitos anos em nosso país sem poder votar em uma ideologia mais alinhada com a direita. Então, são as pautas de Deus, Pátria e Família que a gente defende e vamos continuar a defender”, antecipa o deputado.

De acordo com Meira, para quem pensa que o evento na Paulista será um fracasso, ele adianta que a estimativa para ato convocado pelo ex-presidente Bolsonaro deve registrar o maior público já visto na avenida.

“Os hotéis da cidade já estão todos lotados. Irá gente de todos os cantos do Brasil. Só de motoqueiros, mais de 100 mil motos já foram cadastradas para participar do evento, que promete ser uma grande festa da democracia e pacífica, onde Bolsonaro vai explicar as verdades dos fatos”, explica Meira.

Além do forte apoio popular, de acordo com o deputado, importantes lideranças da Câmara, Senado e de governos de todo o Brasil já confirmaram presença no ato. “Já temos mais de cem deputados federais confirmados, 21 senadores, cinco governadores confirmados, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Júnior (PSD), Ronaldo Caiado (União Brasil), Jorginho de Mello (PL) Romeu Zema (Novo), além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Para Meira, o evento do próximo domingo não tem o intuito de afrontar, mas de mostrar que existe a democracia e que ela precisa ser respeitada. “Não tem radicalismo, mas posicionamentos políticos, é isso que estamos lutando no Brasil. Queremos que o nosso país viva a plenitude de uma democracia, onde os três poderes sejam respeitados”, diz o deputado, ao lamentar que, hoje, o Brasil viva a ditadura da toga.

“O judiciário está reformatando a constituição, para não dizer rasgando, como temos visto ultimamente. Temos, hoje, algo em torno de oito deputados federais que estão para ser cassados. Deputados que, assim como eu, foram eleitos pelo povo. Esse poder do povo tem que ser respeitado, para isso, temos que ter independência entre os poderes”, finaliza.

Veja também

Brasil Lula rebate Israel e volta a citar genocídio: 'Crianças e mulheres estão sendo assassinadas'