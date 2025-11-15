A- A+

Política Deputado Coronel Meira no podcast da próxima terça (18) Parlamentar vai falar sobre a PEC da segurança pública e o polêmico outdoor que ele espalhou pelo estado, sugerindo que bandido bom é bandido morto

O deputado federal Coronel Meira (PL) confirmou sua presença no meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", da próxima terça-feira (18). Na pauta, o parlamentar vai falar sobre a PEC da segurança pública e o polêmico outdoor que ele espalhou pelo estado, sugerindo que bandido bom é bandido morto.

Membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, recentemente o deputado propôs um debate sobre mudanças na Lei Antiterrorismo, visando o enfrentamento do crime organizado. Os participantes foram unânimes em apontar a gravidade do avanço das facções criminosas. Elas já atuam como grupos organizados que desafiam a soberania do Estado por meio do controle de comunidades, táticas de guerrilha e poder bélico.

Coronel da reserva da Polícia Militar de Pernambuco, Meira entrou para a vida política em 2022, quando foi eleito deputado federal pelo PL com 78.941 votos. Desde então, o parlamentar se destaca como um fiel seguidor e apoiador do bolsonarismo no estado. O "Direto de Brasília", em parceria com a Folha de Pernambuco, vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem ainda o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; e ainda a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras, além TV LW, de Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

