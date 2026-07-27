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Ceará Deputado Danilo Forte sofre infarto e passa por procedimento médico de urgência no Ceará Parlamentar está estável e divulgou vídeo para agradecer apoio; candidato à reeleição, ele precisou se ausentar da convenção realizada ontem pelo PP

O deputado federal Danilo Forte (PP-CE) sofreu um infarto e precisou ser submetido a uma angioplastia, procedimento feito para desobstruir artérias entupidas do coração. O procedimento cirúrgico foi realizado às pressas, na última quinta-feira (23), e fez com que o parlamentar não participasse da convenção do seu partido no Ceará, realizada ontem, onde oficializaria sua candidatura à reeleição. Ele segue internado no Hospital São Carlos, em Fortaleza.

Em nota pública, a assessoria de Forte informou que o quadro de saúde é estável e que ele está se recuperando "ao lado da família" e "seguindo as recomendações da equipe médica". A ausência na convenção não impediu a homologação da candidatura, conforme previsto na legislação eleitoral.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado agradeceu as mensagens de apoio e solidariedade dos amigos, familiares e eleitores. Ele afirmou ter ficado "um pouco amedrontado" com o infarto, mas a rápida identificação do problema e o tratamento médico adequado foram fundamentais.

"Como diz o meu filho: "quem tem juízo, obedece a mulher e o médico". E eu estou obedecendo aos dois. Estou me recuperando, graças a Deus, brincou Forte. "Todo mundo sabe do meu compromisso e da minha postura coerente, e quero continuar firme pelo Ceará", completou o parlamentar.

O deputado foi representado na convenção pelo filho, David Paes Forte. Nas redes sociais, ele afirmou que o ocorrido com o pai foi "um susto", e também ressaltou que o parlamentar irá "continuar firme" em sua campanha.

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