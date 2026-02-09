A- A+

JORNADA Deputado diz acreditar em votação da escala 6x1 na CCJ em dois meses As declarações ocorreram após uma reunião do presidente da Câmara, Hugo Motta, com o colégio de líderes, nesta segunda-feira, 9

O deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE) afirmou que prevê a votação da redução da jornada de trabalho para daqui a dois meses na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no mês seguinte na comissão especial.

As declarações ocorreram após uma reunião do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o colégio de líderes, nesta segunda-feira, 9.

