Brasil Deputado do DF ameaça senador: "Vamos sentar a porrada para largar de ser otário"; veja vídeo Wellington Luiz, do MDB, acusou Marcelo Castro, do mesmo partido, de ter traído a legenda

O deputado distrital e presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Wellington Luiz, ameaçou "sentar a porrada" no senador Marcelo Castro. O episódio envolvendo os dois políticos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) aconteceu nesta quarta-feira, depois de Castro apresentar um relatório contrário à emenda que prevê reajuste de 18% para as forças armadas de segurança do DF.

Em vídeo que circula na internet, Wellington aparece exaltado com a atitude do colega de legenda. "Traiu a gente. Acabei de noticiar ao presidente do partido, Baleia Rossi, sobre esse quadro que muito nos indigna. Eu, inclusive, vou mover ação contra ele, porque a peça dele é uma peça tecnicamente errada. E outra coisa: ele nem sequer podia ser relator, porque estava na legislatura passada. Então, vamos sentar a porrada nele para largar de ser otário", afirma ele na filmagem.





Mais tarde, em um novo vídeo publicado nas redes sociais do próprio deputado, o presidente da CLDF voltou atrás na fala. "Reconheço que em um momento de emoção, utilizei termos inadequados ao me referir ao senador Marcelo Castro (MDB-PI)", afirmou o parlamentar.

"Quero deixar claro que em nenhum momento defendo a violência e que a expressão “porrada” a qual me referi se trata exclusivamente de ações política e jurídica", complementou ele na descrição do vídeo publicado em seu perfil no Instagram, horas mais tarde.

