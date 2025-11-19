A- A+

Confronto Deputado Renato Freitas se envolve em briga no Centro de Curitiba Vídeos registram agressões; parlamentar quebrou o nariz e foi atendido após confusão cujo motivo ainda não foi esclarecido

Vídeos que circulam nas redes sociais registram uma briga entre o deputado estadual paranaense Renato Freitas (PT) e um homem, na manhã desta quarta-feira (19), no Centro de Curitiba. As imagens mostram o parlamentar trocando socos com o homem, identificado como um manobrista que trabalha na região, segundo apuração da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná. Assista:

Renato Freitas, PT, tomou direto na fuça.



Registrado em vídeo durante uma briga com um homem na manhã desta quarta-feira, 19 de novembro. no Centro de Curitiba. A confusão ocorreu na Rua Vicente Machado mostram o parlamentar com ferimentos no rosto durante troca socos e… pic.twitter.com/WKqcdHiAn1 — Tumulto BR (@TumultoBR) November 19, 2025

Nas gravações, Freitas aparece vestindo uma camisa amarela, enquanto o outro homem usa roupas pretas. Um terceiro indivíduo, de azul, acompanha o deputado durante a confusão. Em um dos vídeos, o homem de preto dirige a Freitas a frase — Você não é o famosinho?. Em outra imagem, o parlamentar já aparece com o rosto sangrando.







A RPC informou que o deputado sofreu uma fratura no nariz e precisou ser encaminhado para atendimento médico. Ainda não há informações sobre o paradeiro do outro homem envolvido após o confronto.

Novo vídeo mostra que deputado Renato Freitas não se intimidou e conseguiu imobilizar o provocador em Curitiba pic.twitter.com/JXLiuuJphk — Pragmatismo Politico (@Pragmatismo_) November 19, 2025

Procurada, a equipe de Renato Freitas não respondeu até a última atualização desta reportagem. O motivo da briga segue desconhecido.

