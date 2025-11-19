Sex, 21 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta21/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Confronto

Deputado Renato Freitas se envolve em briga no Centro de Curitiba

Vídeos registram agressões; parlamentar quebrou o nariz e foi atendido após confusão cujo motivo ainda não foi esclarecido

Reportar Erro
Renato Freitas brigando no centro de CuritibaRenato Freitas brigando no centro de Curitiba - Foto: reprodução/Redes sociais

Vídeos que circulam nas redes sociais registram uma briga entre o deputado estadual paranaense Renato Freitas (PT) e um homem, na manhã desta quarta-feira (19), no Centro de Curitiba. As imagens mostram o parlamentar trocando socos com o homem, identificado como um manobrista que trabalha na região, segundo apuração da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná. Assista:

Nas gravações, Freitas aparece vestindo uma camisa amarela, enquanto o outro homem usa roupas pretas. Um terceiro indivíduo, de azul, acompanha o deputado durante a confusão. Em um dos vídeos, o homem de preto dirige a Freitas a frase — Você não é o famosinho?. Em outra imagem, o parlamentar já aparece com o rosto sangrando.

 

Leia também

• INSS: Mendonça nega tornozeleira a deputado e autoriza monitorar ex-ministro de Bolsonaro

• "Italiano"; "Herói V" e "Herói E": ex-cúpula do INSS e deputado tinham apelidos em planilha

• Deputado argentino pede demissão de juíza por documentário sobre Maradona


A RPC informou que o deputado sofreu uma fratura no nariz e precisou ser encaminhado para atendimento médico. Ainda não há informações sobre o paradeiro do outro homem envolvido após o confronto.

Procurada, a equipe de Renato Freitas não respondeu até a última atualização desta reportagem. O motivo da briga segue desconhecido.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter