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FLÁVIO E VORCARO Deputado do PL diz não se ater ao 'conteúdo moral' de áudio de Flávio a Vorcaro e cobra governo José Medeiros (PL-MT) protocolou requerimento para solicitar informações ao Ministério da Justiça por suposta 'instrumentalização política' do caso

O deputado federal José Medeiros (MT), do PL, protocolou um requerimento em que solicita informações ao Ministério da Justiça sobre o vazamento do áudio enviado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O material mostra o parlamentar pedindo dinheiro ao dono do Banco Master para o financiamento de um filme dedicado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Medeiros aponta suposta instrumentalização política do caso, embora ressalte não se ater ao "conteúdo moral" da conversa de Flávio com Vorcaro.

"Trata-se de possível quebra de cadeia de custódia, vazamento ilegal de investigação, violação de dever funcional e instrumentalização político-seletiva de informações protegidas", justifica o documento. "Em democracias maduras, vazamentos ilegais de material sigiloso são tratados como ameaça institucional severa", diz em outro trecho.

Flávio, por sua vez, em sua primeira manifestação pública após o caso, não questionou o vazamento do áudio. Depois de uma reunião de emergência com aliados, ele admitiu o acordo para o financiamento do filme:

“O que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado, para um filme privado, sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de Lei Rouanet”, afirmou o senador.

No requerimento, Medeiros questiona o "momento político" da divulgação e a "natureza seletiva" das informações. Segundo ele, a "coincidência" entre os fatos "levanta graves suspeitas" de aparelhamento das "estruturas estatais de investigação".

"A autonomia investigativa da Polícia Federal não elimina a responsabilidade administrativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública pela integridade dos sistemas, proteção de dados sigilosos e fiscalização funcional", completa o requerimento.

'Irmão, estarei contigo sempre'

A cobrança dos recursos feita por Flávio Bolsonaro ocorreu em 8 de setembro de 2025 no momento em que os envolvidos na produção tinham dificuldades para honrar compromissos da montagem.

"Tá num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado com o efeito contrário ao que a gente sonhou pro filme", diz o senador, em aúdio enviado ao banqueiro.

Outro contato também foi feito dois meses depois, um dia antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez na Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes bilionárias, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro.

"Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!", diz Flávio.

Os recursos pedidos pelo filho 01 de Bolsonaro e pré-candidato do PL à Presidência da República fazem parte de uma negociação envolvendo Vorcaro e Flávio, no qual o primeiro teria se comprometido a custear parte da produção do filme "Dark Horse".

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