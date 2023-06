A- A+

Câmara Deputado do PL que tirou foto com Lula se licencia do mandato e bolsonarista assume cadeira Yury do Paredão (PL-CE) se tornou alvo de críticas em maio por ter posado ao lado do presidente; nos próximos meses, cargo será ocupado pela vereadora Priscila Cos

Quase dois meses após ter se tornado alvo de críticas da ala bolsonarista do PL por foto ao lado do presidente Lula (PT), o deputado federal Yury do Paredão (CE) pediu licença do seu mandato. Para a Câmara dos Deputados, ele solicitou na quarta-feira (28) o afastamento por quatro meses para "tratar de interesse particular". Em nota, a Casa esclareceu que, neste período, ele não receberá remuneração.

Em seu lugar, a vereadora de Fortaleza Priscila Costa assume a cadeira, momento que definiu como "especial" para sua jornada política. Costa é bem mais alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e é empenhada na defesa das pautas conservadores, como a criminalização do aborto e das drogas. A posse temporária ocorre na manhã desta sexta-feira.

Em maio deste ano, Yury do Paredão desagradou os dirigentes do partido ao comparecer a um evento com Lula. "É uma honra recepcionar o presidente Lula em minha cidade Juazeiro do Norte, ao lado do Senador e Ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Ceará, Elmano Freitas, e o líder do Governo na Câmara, deputado Zé Guimarães. Estamos ansiosos para discutir ideias e soluções para o desenvolvimento do nosso estado. Juntos, podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos", disse à época.

Na ocasião, parlamentares mais radicais chegaram a defender a expulsão do deputado cearense do partido, o que não ocorreu. A licença, no entanto, vem em boa hora para o partido que testará um nome mais conservador na vaga.

Desde o início de seu mandato, o parlamentar fez acenos ao governo federal. Em fevereiro deste ano, quando o Planalto articulava para evitar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, ele chegou a retirar sua assinatura do requerimento.

"Tenho uma posição de independência do PL, sempre estive aberto ao diálogo e focado principalmente na democracia. Com certeza terei discordâncias com qualquer governo, mas a política tem que performar em cima de pautas. Ser oposição ferrenha vai atrapalhar o andamento das melhorias" disse em entrevista.

Levantamento recente do Globo com base nas redes sociais e no comportamento em votações aponta que, dos 99 deputados federais da sigla, 34 mostram abertura ao diálogo com Lula. Outros 65, por sua vez, demonstram oposição ferrenha à gestão petista. Entre os deputados de estados do Nordeste, do qual Yury faz parte, a adesão a Lula chega a 52% da bancada.

