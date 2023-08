A- A+

8 DE JANEIRO Deputado do PL quer criar o Dia Nacional do Patriota, para ser festejado no aniversário de Bolsonaro Iniciativa tem trechos idênticos ao de proposta sobre estipulação de data similar em Porto Alegre, que seria comemorada em 8 de janeiro

O deputado federal Adilson Barroso (PL-SP) apresentou projeto de lei para a criação do Dia Nacional do Patriota no dia 21 de março, aniversário do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



O texto foi protocolado nesta terça-feira na Câmara, um dia após a Câmara de Porto Alegre decidir pela revogação de lei que instituiu o Dia do Patriota em 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram ocupadas por golpistas.

No texto, o parlamentar argumenta que o patriotismo "parece estar desgastado" e que "o respeito à Bandeira e ao Hino Nacional está banalizado" e, diante disso, seria importante a criação de um dia em defesa dos símbolos nacionais.

"Precisamos voltar a cultivar o respeito em toda a sua plenitude. O respeito aos símbolos nacionais faz parte da nacionalidade, da unidade do País, faz parte da cultura saudável de um povo. O hino, a bandeira nacional, os heróis de sua história, compõem também o rol de símbolos que representam a nação e que devem ser honrados, defendidos e valorizados", afirma Barroso, na justificativa.





Na proposta, o deputado federal chega a copiar trechos inteiros da sugestão que acabou revogada em Porto Alegre. "O hino, a bandeira nacional, os heróis de sua história, compõem também o rol de símbolos que representam a nação e que devem ser honrados, defendidos e valorizados", diz uma das passagens idênticas.

"Assim, o Patriotismo é o amor genuíno que um indivíduo nutre pela história de seu território ou de sua nação, uma identificação sincera com sua identidade cultural historicamente construída, segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé", afirma outro recorte do projeto, também presente na iniciativa gaúcha.

Nas redes sociais, Adilson Barroso costuma publicar fotos em que aparece ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Revogação em Porto Alegre

Vereadores da Câmara de Porto Alegre levantaram a discussão sobre o Dia do Patriota nas últimas semanas, em projeto apresentado pelo vereador Alexandre Bobadra (PL) que previa a comemoração no dia 8 de janeiro, quando golpistas invadiram os prédios dos Três Poderes, em Brasília.



A proposta foi promulgada no dia 7 de agosto pela Casa e não faz qualquer menção à justificativa para a escolha da data.

A lei municipal, porém, foi revogada pelos parlamentares nesta segunda-feira, avaliando pedido apresentado pela vereadora Karen Santos (PSOL) na última semana. No mesmo dia, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão da lei por ferir os princípios básicos da Constituição.

Veja também

ELEIÇÕES 2024 Moraes recebe no TSE deputados para discutir proposta de 'minirreforma eleitoral'