CPI do 8 de janeiro Deputado do PL tenta impedir fala de governista na CPI e Magno Malta reclama: "Estou na escolinha?" Abílio Brunini não é integrante da comissão, mas tem participado das sessões da CPI

A sessão de hoje da CPI do 8 de janeiro, do Congresso, foi mais uma vez palco de bate-boca entre o deputado Abílio Brunini (PL-MT) e parlamentares governistas. Abílio, que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro atrapalhou a inquiração feita pelo deputado Duarte Júnior (PSB-MA).

A comissão ouve nesta terça-feira o coronel Jean Lawand Júnior, que aparece em mensagens golpistas enviadas a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. No momento da confusão, quem presidia o colegiado era o senador Magno Malta (PL-ES), que é o segundo vice-presidente da CPI. Mesmo sendo do mesmo partido de Brunini, o senador reclamou do comportamento dele e acrescentou mais tempo de fala para Duarte.

–Gente, por favor. Tenho que gritar? Estou na escolinha? Por favor, deputado Abílio.

O deputado não é integrante da comissão, mas tem participado das reuniões desde a instalação da CPI. Ao ser repreendido hoje, ele reclamou e disse que Duarte "quer ganhar um minuto (de fala) de graça". Na semana passada, Brunini chegou a ser ameaçado pelo presidente da CPI, deputado Arthur Maia (União-BA), com uma representação no Conselho de Ética da Câmara.

