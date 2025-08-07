A- A+

BRASIL Deputado do PT aciona Conselho Tutelar após parlamentar levar bebê para ocupação da Câmara Reimont (PT-RJ), que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, afirma que "conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança"

O deputado federal Reimont (PT-RJ) afirmou pelas redes sociais que acionou o Conselho Tutelar após a deputada bolsonarista Júlia Zanatta (PL-SC) levar a filha bebê para a ocupação do plenário organizada pela oposição. Veja abaixo a publicação do parlamentar:

"Tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional, circunstâncias que contrariam o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)", escreveu Reimont no documento enviado ao Conselho Tutelar de Brasília.

No documento, Reimont, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, diz que Zanatta "ocupou de forma irregular e deliberadamente confrontacional a mesa diretora" da Casa.





Nesta terça-feira, Zanatta já havia levado a filha para a Câmara dos Deputados. Em uma publicação feita no X, ela aparece sentada na cadeira do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) ao lado de outras parlamentares de oposição.

"Os que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança (nenhum abortista jamais esteve) eles querem é INVIABILIZAR o exercício profissional de uma MULHER usando SIM uma criança como escudo", publicou Zanatta nesta quarta.

Este é o segundo dia da ocupação dos plenários da Câmara e do Senado. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, chamou uma sessão presencial para a noite desta quarta-feira. A sessão vai acontecer no plenário, que, assim como o do Senado, está ocupado pela oposição. Mais cedo, os líderes partidários combinaram com Motta de que a Polícia Legislativa será acionada para retirar aqueles parlamentares que seguirem no espaço, sob o risco de suspensão do mandato.

