EUA Deputado do PT pede esclarecimento sobre licença de Eduardo Bolsonaro Zeca Dirceu (PT-PR) quer informações sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro

O deputado do PT, Zeca Dirceu (PR), pediu esclarecimentos à Secretaria Geral da Mesa Diretora sobre a licença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que pediu afastamento do cargo para ficar nos EUA. De acordo com o petista, porém, nenhum pedido de licença chegou para a Câmara.

— Tudo indica que ele está irregular desde 18/03. Eduardo Bolsonaro ainda não oficializou o pedido de afastamento. Conferi com a SGM. Ele esteve em missão oficial até 24/2 e depois fez comunicado oficial ao Presidente de que estaria fora do território nacional até o dia 18/3As faltas em sessões tem limite — afirmou Zeca Dirceu.

Eduardo Bolsonaro afirmou que tiraria uma licença do cargo na Câmara e passaria a morar no exterior em razão da "perseguição" sofrida por ele e por sua família no Brasil. O filho "zero três" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, não foi indiciado nem denunciado pela Procuradoria-Geral da República na investigação sobre a trama golpista.

