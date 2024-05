A- A+

Política Deputado do PT posta foto com líder do Hamas em evento pró Palestina João Daniel (PR-SE) esteve em Joanesburgo na África do Sul

O deputado federal do PT, João Daniel (SE) postou uma foto ao lado do porta-voz do Hamas, Basem Naim. O parlamentar fez registros de sua viagem a Joanesburgo, na África do Sul, em um evento anti-aparthaide e também com temática pró-Palestina.

João Daniel esteve na Conferência Global Antiapartheid pela Palestina. O evento é organizado pelo Comitê Antiapartheid Sul-Africano, uma organização criada pelo político Frank Chikane, líder religioso que lutou contra o regime de segregação. A reportagem do Globo procurou o deputado João Daniel, mas ainda não obteve resposta.



Posicionamentos pró-palestina são adotados pela maior parte do PT, incluindo lideranças como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Mas Lula tem seguido orientações de técnicos do Itamaraty ao reconhecer ilegalidades do grupo Hamas.

No fim do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o grupo Hamas cometeu atos de terrorismo ao invadir Israel em 7 de outubro. Uma mudança de postura depois de evitar caracterizar as ações do grupo. O presidente defende, porém, que mesmo com as ações do grupo terrorista, não há "nenhuma explicação" para Israel "estar matando mulheres e crianças". O presidente brasileiro afirmou ainda que parece que Israel tem a "primazia" de não cumprir decisões das Nações Unidas (ONU).

