licenciamento ambiental Deputado do PT que votou a favor do PL do licenciamento ambiental diz ter errado no registro Arlindo Chinaglia (SP) foi único do partido que registrou voto "sim" ao texto e pede retificação

O único deputado do PT que registrou voto favorável ao projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental no país, Arlindo Chinaglia (SP), disse que errou no momento da votação. O parlamentar pediu a retificação do registro. A proposta teve 267 votos favoráveis e 116 contrários.

Chinaglia disse que o voto equivocado ocorreu após uma série de instabilidades no sistema da Câmara dos Deputados, o Infoleg.

“No momento da votação do parecer oriundo do Senado, o sistema voltou a operar — ainda com instabilidades — após mais de uma hora de suporte técnico. Na pressa para registrar meu voto, acabei me guiando por uma orientação referente a outra proposta e votei de forma equivocada”, afirmou em nota.

Segundo o parlamentar, a deputada Erika Kokay (PT-DF), percebeu o erro e o comunicou imediatamente à Mesa Diretora, ao microfone do plenário, mas não foi possível desfazer o erro imediatamente. Chinaglia protocolou, junto à Secretaria-Geral da Câmara, o pedido formal de retificação do voto nos registros oficiais.

