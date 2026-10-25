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acidente Deputado eleito Pedro Rousseff sofre acidente de carro em Minas Gerais Parlamentar do PT-MG viajava com um assessor para São Paulo; os dois passam bem, segundo a assessoria

O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) sofreu um acidente de carro na tarde deste domingo (25), na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Minas Gerais.

O parlamentar seguia para São Paulo com um assessor de comunicação para acompanhar a apuração do segundo turno das eleições presidenciais.

Em nota publicada no Instagram do deputado, a assessoria confirmou o acidente e informou que acompanha a situação. A equipe também afirmou que divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis.

Estado de saúde

De acordo com a CNN Brasil, a assessoria de Pedro Rousseff informou, por áudio, que o deputado federal eleito e o assessor de comunicação estão “muito bem” e “sem nenhum arranhão”.

Pedro Rousseff, de 26 anos, é sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele foi eleito deputado federal por Minas Gerais em 2026, pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Antes disso, conquistou uma vaga na Câmara Municipal de Belo Horizonte nas eleições de 2024.

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