Deputado enviou R$ 4,6 milhões em emendas a prefeituras da Bahia que estão sob investigação da PF

Presidente do PDT na Bahia, o deputado federal Felix Mendonça Junior encaminhou R$ 4,6 milhões em emendas parlamentares às cidades de Ibipitanga e Boquira, no interior do Bahia.

O parlamentar, que está no seu quarto mandato, passou a ser formalmente investigado em um inquérito que apura o desvio de dinheiro público a partir de emendas repassadas à Bahia, na chamada Operação Overclean. Os repasses foram desembolsados entre 2022 e 2024.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques autorizou a quebra do sigilo telefônico do deputado e um mandado de busca e apreensão contra o assessor parlamentar Marcelo Chaves Gomes, que trabalha no gabinete de Mendonça desde o início do seu mandato. Os prefeitos de Ibipitanga e Boquira também entraram na mira da PF e foram afastados do cargo nesta sexta-feira.

Ao Globo, o parlamentar negou que tenha cometido qualquer irregularidade.

— Coloquei emenda na intenção de ser votado, nunca teve indicação de empresa. Nada de irregular. Se você me perguntar agora se foi para a Infraestrutura, Saúde, Educação, eu não sei. Não tem nenhuma vinculação que não seja o retorno político — explicou ele.

"O deputado ressalta que as emendas para custeio ou investimentos nos municípios são solicitadas por prefeitos ou lideranças, sendo esperado que os recursos sejam aplicados de forma lícita, com a obtenção de ganho exclusivamente político", acrescenta nota enviada pela assessoria do parlamentar.

As emendas enviadas por Mendonça se deram na modalidade de "transferência especial", as chamadas "emendas Pix".

Diferente das tradicionais, essas emendas individuais permitem que cada parlamentar indique valores paras as contas de prefeituras e estados. Os valores podem ser usados como o prefeito ou governador bem entender.

Segundo informações do Portal da Transparência, as repasses visavam custear a pavimentação de ruas desses municípios.

O parlamentar confirmou que conhecia os dois empresário alvos principais da Operação Overclean, cuja quarta fase foi deflagrada nesta sexta-feira - Marcos Moura, conhecido como o "Rei do Lixo", e Alex Parente, que chegou a ser preso com uma mala de R$ 1,5 milhão em espécie em um jatinho que saía de Salvador a Brasília. Os dois hoje estão soltos.

De acordo com o parlamentar do PSD, ele já pegou carona em um avião de Parente para ir à capital federal.

— Peguei uma vez (carona) de ida a Brasília, ele me convidou e falou. Mas nunca coloquei emenda para ele nem a pedido ele. Nunca — disse o parlamentar.

