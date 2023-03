Deputado estadual Alberto Feitosa abre racha no PL

A- A+

Ao negociar o Detran para o seu grupo, os Ferreira, o presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, agiu sem ouvir o conjunto da bancada na Assembleia Legislativa, segundo os próprios deputados revelaram em off. A tendência é que se abra uma dissidência na legenda, liderada pelo deputado estadual Alberto Feitosa, o mais votado do Estado, com quase 150 mil votos.

Feitosa, aliás, já foi vítima da primeira recaída governista do PL. Na composição das comissões temáticas da Casa, acabou degolado, literalmente. Rifado numa articulação envolvendo os irmãos Anderson e André Ferreira, Feitosa perdeu a presidência de uma das comissões e por tabela a liderança do PL na Casa.

Em Pernambuco, não há mais espaço no PL para abrigar os dois grupos bolsonaristas – os do Ferreira com o de Feitosa. Feitosa se aproximou na campanha passada do ex-ministro Gilson Machado, que saiu candidato ao Senado e surpreendeu com uma votação superior a 1,4 milhão de votos. O que a Folha apurou é que ambos estão entendidos para construir uma alternativa partidária.

Estão convencidos, também, que Anderson jamais perderá essa queda de braço pelo PL em Pernambuco porque detém a confiança e o apoio irrestrito do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto. “Não há a menor possibilidade do nosso grupo tirar o controle do PL no Estado das mãos de Anderson”, revelou um aliado de Feitosa.

Segundo ele, Gilson e Feitosa não deixarão o PL de imediato. Vão aguardar os desdobramentos nacionais, até porque também não é certa a permanência do ex-presidente Bolsonaro na legenda. “Gilson e Feitosa vão para o partido que Bolsonaro optar”, diz uma fonte ligada ao ex-ministro do Turismo.

Feitosa tem sido, dentro da bancada do PL, a voz mais firme contra o Governo Raquel Lyra. Na semana passada, subiu à tribuna da Assembleia para bater duro na ausência da governadora na reunião da bancada federal com o ministro da Defesa, José Múcio, na qual foi batido o martelo da construção da Escola de Sargento em Abreu e Lima, investimento da ordem de R$ 1,8 bilhão.

Em entrevista ao Frente a Frente, programa que apresento pela Rede Nordeste de Rádio, tendo como cabeça de rede a 102.1 FM, do Grupo EQM, Feitosa abraçou a causa da Escola de Sargento, num contraponto à governadora, que ainda não se manifestou sobre o investimento no Estado. “Anderson fechou com Raquel sem ouvir nenhum dos quatro deputados federais do PL nem qualquer um dos cinco estaduais. Foi uma tremenda falta de habilidade política”, disse Feitosa.





