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ACIDENTE Deputado estadual Amilton Filho morre aos 41 anos em acidente de carro em Goiás Parlamentar de 41 anos estava em segundo mandato e disputava a reeleição; outras duas pessoas ficaram feridas

O deputado estadual Amilton Filho (MDB) morreu na madrugada deste sábado, 26, aos 41 anos, após um acidente de carro na BR-050, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Ele estava em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de Goiás e disputava a reeleição em outubro.

Segundo o gabinete do parlamentar, o veículo em que Amilton estava colidiu com um caminhão nas proximidades do aeroporto de Cristalina. Os detalhes do acidente ainda não foram divulgados. A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) informou que a colisão ocorreu por volta de 1h30 e que o carro atingiu uma carreta estacionada.

Três pessoas estavam no veículo. O motorista e um videomaker que integrava a equipe do deputado foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Chaud Salles, em Cristalina. Amilton morreu no local.

O gabinete informou que o deputado cumpriria agenda de campanha no município neste sábado. O presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (União Brasil), decretou luto oficial de cinco dias no Legislativo goiano e cancelou os compromissos políticos previstos para este sábado.

Amilton havia sido oficializado em agosto como candidato do MDB à reeleição para um terceiro mandato de deputado estadual. Natural de Anápolis, ele mantinha atuação política também em Cristalina, onde havia participado nos últimos meses de agendas

Formado em Direito, Amilton iniciou a trajetória política em Anápolis. Foi eleito vereador pela primeira vez em 2012 e exerceu dois mandatos na Câmara Municipal, que chegou a presidir no biênio 2017-2018.

Em 2018, foi eleito deputado estadual pela primeira vez. Quatro anos depois, já filiado ao MDB, conquistou a reeleição. Na Assembleia Legislativa, presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e também integrou comissões como as de Educação, Defesa dos Direitos do Consumidor e Organização dos Municípios.

Amilton deixa a esposa e dois filhos. O velório deve ser realizado em Anápolis. Até a manhã deste sábado, os horários do velório e do sepultamento ainda não haviam sido divulgados.

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