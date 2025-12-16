A- A+

Justiça Deputado federal do Pará Antônio Doido é alvo de operação que apura corrupção e lavagem de dinheiro Polícia cumpriu mandado no apartamento funcional do parlamentar em Brasília. Policiais encontraram celulares jogados em gramado

O deputado federal Antônio Doido (MDB-PA) foi alvo de uma operação da Polícia Federal, nesta terça-feira, que apura crimes de corrupção exercidos por uma organização composta por agentes públicos e privados. O apartamento funcional do parlamentar, em Brasília, foi alvo de busca e apreensão. Policiais encontraram no grama do prédio celulares que foram jogados pela janela durante o cumprimento do mandado.

Conforme a investigação, os suspeitos cometiam fraudes em licitações para desviar recursos públicos. Os valores obtidos com os desvios eram usados para pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio. Estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão no Pará e no Distrito Federal.

Em janeiro, a PF prendeu um assessor do deputado federal com R$ 1 milhão em espécie, em Belém. O homem, que estava lotado como secretário parlamentar no gabinete, foi surpreendido pela polícia quando estava em um carro com o representante comercial de uma empresa que tem contratos com prefeituras no estado. O dinheiro estava dentro de uma mochila. Procurado na época, Antônio Doido não comentou a prisão do agora ex-assessor.

Já em agosto, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito para investigar Antônio Doido por suspeita de desviar dinheiro de contratos públicos do governo do Pará, sendo um deles relacionado a uma obra da COP30 que seria realizada em Belém.

