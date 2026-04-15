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BRASIL Deputado federal Mário Frias é internado com fortes dores abdominais Equipe médica indentificou "uma obstrução de vasos sanguíneos no abdômen" do parlamentar

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) encontra-se internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após sentir fortes dores abdominais na manhã desta terça-feira. No momento, ele se encontra na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI).

Segundo nota divulgada no perfil do parlamentar no Instagram, a equipe médica identificou "uma obstrução de vasos sanguíneos no abdômen". Os médicos já realizaram o procedimento para a desobstrução. Ainda não há previsão de alta hospitalar.



"O Deputado Federal Mario Frias está sendo muito bem assistido pela equipe médica e segue recebendo todos os cuidados necessários", diz a publicação feita na noite desta terça-feira.

Nos comentários da postagem, colegas de Frias desejaram melhoras para o deputado federal. "Deus te dê a pronta e perfeita recuperação, irmão!", escreveu o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ). "Força meu amigo!", comentou o vereador Gilson Machado Filho, de Pernambuco.

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