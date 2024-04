A- A+

CÂMARA Deputado federal nomeia ex-integrante do governo Bolsonaro em seu gabinete Felipe Barros contratou como secretário parlamentar Felipe Pedri, que foi secretário Nacional do Audiovisual n a gestão do ex-presidente

O deputado federal Felipe Barros (PL-PR) , líder da oposição na Câmara dos Deputados, nomeou em seu gabinete o Felipe Pedri, que no governo de Jair Bolsonaro atuou como secretário Nacional do Audiovisual e secretário de Comunicação Institucional da Secretaria de Comunicação. A contratação, divulgada pelo portal Metropoles e confirmada pelo Globo, foi publicada no Diário Oficial do dia 18 de abril.

Pedri é amigo dos filhos do ex-presidente e também um admirador de Olavo de Carvalho. Durante o período que atuou no governo, era considerado um integrante da ala ideológica e também ajudou a escrever o manifesto ideológico do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro tentou criar. Ele ocupou também o cargo de assessor especial na Casa Civil, durante a passagem de Onyx Lorenzoni pela pasta.

Ele foi candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Sul em 2022, mas sem sucesso. Sua remuneração como secretário parlamentar será de R$ 8.819,32.

Felipe Barros é pré-candidato à Prefeitura de Londrina, no interior do Paraná.O parlamentar foi relator da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que pretendia incluir um módulo de voto impresso ao lado das urnas eletrônicas a partir das eleições de 2022.

Em vídeo de reunião ministerial realizada em 5 de julho de 2022, ministro do governo Bolsonaro relatou que o encontro foi convocado sob o pretexto de o deputado federal Filipe Barros (PL-PR) fazer uma apresentação sobre as urnas eletrônicas. A PF aponta que o registro da reunião, "revela o arranjo de dinâmica golpista, no âmbito da alta cúpula do governo".

Veja também

MINISTRO Caso Marielle: Moraes libera salário mínimo mensal para delegado investigado que recebia R$ 25 mil