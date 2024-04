A- A+

Brasília Deputado Fernando Monteiro nega atrito entre Lira e Lula; entenda "Na política, muitas vezes, divergências fazem parte. Muitas vezes, falamos algo no calor da emoção, mas não importam as palavras, mas as ações", disse o parlamentar

O deputado Fernando Monteiro, da bancada do PP de Pernambuco na Câmara dos Deputados, garante que não existe atrito entre o presidente da Casa, Arthur Lira (PP), com o Governo Lula. Para ele, apesar das recentes divergências entre Lira, principalmente em relação à articulação política do Governo na Câmara, ele tem colaborado com as principais pautas que chegam para tramitação no Congresso.

“Na política, muitas vezes, divergências fazem parte. Muitas vezes, falamos algo no calor da emoção, mas não importam as palavras, mas as ações. Nesse aspecto, Lira vem mostrando a sua colaboração, a exemplo das pautas econômicas, como a primeira parte da Reforma Tributária e o Arcabouço Fiscal, aprovadas no ano passado”, argumenta Monteiro em entrevista à Folha.

Inclusive, de acordo com o deputado, essa colaboração ficou ainda mais evidente na recente aprovação da reformulação do Perse, na terça-feira, na Câmara, quando uma articulação feita por Lira com os deputados e o ministério da Fazenda, conseguiu aprovar um texto que atendesse os anseios dos dois lados.

“O setor de eventos sofreu muito durante a pandemia, mas é preciso entender que o Perse foi criado para ser um programa temporário. E as pessoas no Brasil tem que entender que as coisas temporárias têm começo, meio e fim. E foi justamente esse acordo que foi conduzido por Lira, que em articulação com o Governo reduziu a quantidade de segmentos contemplados com as isenções fiscais, que saiu de 44 para 30, mas que será estendido até 2026, com um teto de R$15 bilhões nesses três anos”, explica o parlamentar.

Sobre a queda da popularidade do Governo Lula em pesquisas recentes, ele atribuiu à falta de um plano estratégico de Estado, que sirva de base para que os governantes que assumem o poder possam dar andamento às ações contidas nesse planejamento.

“Foi uma mudança abrupta do Governo anterior para o de Lula. Lula assumiu um Governo no qual a atenção à saúde acontecia de uma forma, o que já teve que passar por mudanças com Lula. O mesmo aconteceu com a Educação, que é uma pasta comandada com a competência de Camilo Santana. Sei que ele está há um ano e quatro meses no poder, mas foram muitas coisas que precisavam ser ajustadas e temos que ter um pouco mais de paciência para que as coisas, principalmente no que diz respeito à retomada econômica, de fato aconteçam. E acredito que irá”, prevê Fernando.

