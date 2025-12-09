A- A+

PROTESTO Deputado Glauber Braga se senta na cadeira de Hugo Motta e diz: "aqui ficarei" Presidente da Câmara disse mais cedo que vai levar o caso ao plenário nos próximos dias

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) se sentou na cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta terça-feira, 9, e protestou contra o processo do qual é alvo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Motta disse mais cedo que vai levar o caso ao plenário nos próximos dias.

"Eu vou me manter aqui, firme, até o final dessa história", declarou Braga. "Se o presidente da Câmara dos Deputados quiser tomar uma atitude diferente da que ele tomou com os golpistas que ocuparam esta Mesa Diretora e que até hoje não tiveram qualquer punição, esta é uma responsabilidade dele. Eu aqui ficarei até o limite das minhas forças."



