Ter, 09 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PROTESTO

Deputado Glauber Braga se senta na cadeira de Hugo Motta e diz: "aqui ficarei"

Presidente da Câmara disse mais cedo que vai levar o caso ao plenário nos próximos dias

Reportar Erro
Glauber Braga senta na cadeira de Motta em sessão da Câmara Glauber Braga senta na cadeira de Motta em sessão da Câmara  - Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) se sentou na cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta terça-feira, 9, e protestou contra o processo do qual é alvo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Motta disse mais cedo que vai levar o caso ao plenário nos próximos dias.

"Eu vou me manter aqui, firme, até o final dessa história", declarou Braga. "Se o presidente da Câmara dos Deputados quiser tomar uma atitude diferente da que ele tomou com os golpistas que ocuparam esta Mesa Diretora e que até hoje não tiveram qualquer punição, esta é uma responsabilidade dele. Eu aqui ficarei até o limite das minhas forças."
 

Leia também

• Câmara votará cassação de Zambelli, Ramagem e Glauber Braga

• Relator do projeto de redução de penas procura Pacheco e fala em diálogo de Motta e Alcolumbre

• Decisão de Motta por pautar cassação de Ramagem em plenário contraria determinação do STF

Reportar Erro

Veja também

Newsletter