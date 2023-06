Deputado governista apresenta notícia-crime contra coronel Lawand por falso testemunho

A- A+

Após depoimento na CPI do 8 de janeiro, o deputado federal Duarte (PSB-MA) acionou o Ministério Público Federal (MPF) contra o coronel do Exército Jean Lawand Júnior. De acordo com a notícia-crime protocolada pelo parlamentar, o militar investigado por ter enviado mensagens golpistas ao ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, cometeu o crime de falso testemunho.

“As mensagens enviadas pelo coronel, via WhatsApp, que tratavam de um possível golpe no país, foram distorcidas por ele mesmo durante a oitiva. Se o intuito fosse acalmar os ânimos, as mensagens não precisariam ser tratadas de forma segura, visto que o depoente sugeriu o uso de outro telefone para conversar com o tenente-coronel Mauro Cid, sob suspeita de que estava grampeado”, disse o parlamentar.

O documento afirma que a fala de Lawand no colegiado teve inconsistências. Ao longo da sessão parlamentar, Duarte chegou a dizer isto para o depoente. A única vez em que o militar optou por usar seu direito de silêncio foi em resposta ao deputado. Na ocasião, o integrante da base do governo o questionou sobre quem estaria por trás dos ataques golpistas.

– Coronel, eu lhe peço: a base de oposição faz manifestações afirmando que tem pessoas presas injustamente. O senhor está aqui tendo oportunidade de nos mostrar quem são os tubarões, quem atentou contra a democracia. O seu silêncio é covarde. O senhor está aqui deixando que elas estejam presas porque o senhor está protegendo os tubarões. O que de fato aconteceu? Por qual razão estava decepcionado no dia 21? – afirmou Duarte.

Lawand preferiu não se manifestar sobre: "Eu quero manter meu direito ao sigilo".

– O senhor vai ficar calado? É um direito que o senhor tem. Lembrem-se que inocentes podem estar respondendo por tubarões. Não esperava isso de um coronel, o senhor envergonha a farda que utiliza. Esperava coragem de um coronel – disse.

