RIO DE JANEIRO Deputado grava vídeo com arma no colo e faz ameaça sobre comprar fuzil: "Vai chegar um brinquedinho" Giovani Ratinho (Solidariedade-RJ) que registrou boletim de ocorrência para denunciar ameaças que estaria recebendo por meio do WhatsApp

O deputado estadual Giovani Ratinho (Solidariedade), do Rio de Janeiro, publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece com armas no colo e faz ameaças a “supostos políticos”. Na gravação, ele afirma que “vai chegar um brinquedinho 556”, em referência a um fuzil. A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Guilherme Amado, no portal PlatoBR. Ratinho também disse, em publicação no Instagram, que registrou boletim de ocorrência para denunciar ameaças que estaria recebendo por meio do WhatsApp.

No vídeo, gravado em tom de provocação, o parlamentar declara: “Eu gosto é sem blindagem, é com emoção. Não tenho medo dos comédias de plantão. E outra coisa: fui lá embaixo [...] Vai chegar um brinquedinho 556 com três carreadorzões de 30, cada um. Vem que a gente está assim”, enquanto exibe as armas no colo. Ele encerra o vídeo com a frase: “O bagulho é doido. Vem pular para o abismo. Não tenho nada a perder mais nessa vida.”

Em nova publicação, feita na terça-feira, o deputado reafirma que fez o registro de ocorrência e diz acreditar que as ameaças sejam retaliações ao seu trabalho político junto com o filho, o vereador Giovani Ratinho Júnior.

"Tenho recebido diversas ameaças pelo WhatsApp. A pessoa afirma representar um grupo de vereadores de São João de Meriti insatisfeitos com minhas postagens. No entanto, acredito que as ameaças partem de políticos incomodados com as denúncias que venho apresentando, por meio do meu filho, no Ministério Público. Estamos denunciando fantasmas, greve na coleta de lixo, desvios de verbas na saúde, entre outras irregularidades”, escreveu Ratinho.

Ele ainda enviou um recado ao prefeito: “Na Alerj, junto com os vereadores Marquinho Aquino, Carlos Henrique Queiroz e Giovani Ratinho Jr., não vamos recuar.”

