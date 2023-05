Deputado investigado por anel de R$ 200 mil dado à Carla Diaz declarou ao TSE ter R$ 5 mil em contas

A- A+

Investigado pelo Ministério Público de São Paulo por suspeitas que envolvem o luxuoso anel de noivado dado pelo parlamentar à atriz Carla Diaz, Felipe Becari (União-SP) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em agosto do ano passado, ter apenas R$ 5.020,15 em contas-corrente ou poupanças. O item usado para pedir a ex-BBB em casamento, como o Globo mostrou nesta terça-feira, é da marca americana Tiffany & Co e está avaliado em mais de R$ 200 mil.

Na documentação enviada ao TSE no momento da formalização da candidatura, Becari informou ter duas contas-poupança: uma no Banco do Brasil, zerada, e outra no Santander, com saldo de R$ 2 mil. Ele também comunicou ter uma conta-corrente na mesma instituição bancária, com R$ 3 mil disponíveis, além de mais duas contas-correntes no BB — uma zerada, outra com R$ 20,15.

A declaração de bens obtida pelo Globo relata ainda a existência de dois carros, ambos com mais de dez anos de uso: um Chery Tiggo 2.0 2010/2011, avaliado em R$ 26.275, e um Subaru Tribeca 2008/2009 com valor estimado de R$ 49.771. Somados, os dois veículos acrescem pouco mais de R$ 76 mil ao patrimônio do deputado, que inclui, por fim, uma casa de R$ 582.507,90 em Interlagos, bairro nobre de São Paulo.

A investigação do MP-SP mira um possível desvio de recursos de uma organização que leva o nome do parlamentar e faz acolhimento de animais vítimas de maus-tratos. As cifras arrecadadas junto a colaboradores teriam sido usadas para pagar despesas pessoais, como no presente dado à noiva e também numa viagem do casal para a Itália, onde o pedido de casamento foi feito.





O procedimento foi instaurado em janeiro deste ano, tendo o prazo prorrogado por três vezes, e trata dos crimes de peculato e estelionato. O caso é acompanhado pela 5ª Promotoria de Justiça Criminal, que atua ao lado da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Administração da Polícia Civil de São Paulo.

O MP vê indícios de sinais de riqueza incompatíveis com os rendimentos de Becari, que é policial civil desde os 23 anos — ele tem 36 — e foi vereador na capital paulista antes de eleger-se para a Câmara. O parlamentar nega todas as acusações.

Nas redes sociais, além de um longo desabafo de cunho pessoal, Becari também publicou uma "nota de esclarecimento" assinada por sua "assessoria jurídica". De acordo com o texto, o deputado "tem sido alvo de notícias completamente falsas e de cunho categoricamente criminoso". O comunicado acrescenta que o parlamentar "tem adotado todas as medidas judiciais cabíveis para a responsabilização dos envolvidos, bem como tem colaborado ativamente com as autoridades para o restabelecimento da verdade". Becari afirma ainda que "requereu abertura de uma investigação para apuração de prática do crime de perseguição, tendo como alvo dezenas de pessoas já identificadas".

A atriz também comentou o caso em suas redes sociais, citando "denúncias anônimas" que estranharam o valor do anel de noivado e teriam motivado a abertura da investigação. Segundo Carla Diaz, também houve questionamentos sobre a viagem do casal para a Itália, no fim do ano passado, quando foi feito o pedido de casamento. "Foi fruto/paga de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho tudo documentado", assegurou a ex-BBB.

A principal plataforma política de Becari, agora levada para a Câmara de Deputados, é a defesa dos animais. No Instagram, o parlamentar tem 1,8 milhão de seguidores; no YouTube, são 573 mil inscritos em seu canal. Como policial, suas principais ações também foram na área de combate ao tráfico de animais e maus-tratos, tendo, inclusive, aparecido em ações ao lado da ativista Luisa Mell.

Becari e Carla Diaz estão juntos há cerca de dois anos. Em janeiro de 2022, ao fazer um vídeo no quarto de um hotel no qual o casal estava hospedado, a atriz mostrou a mesinha de cabeceira e gerou burburinho entre os fãs: lá estava um gel lubrifcante. O assunto ganhou fôlego na internet, e a ex-BBB chegou a faturar fazendo propagandas para a marca do produto.

