Deputado ironiza votos do partido de Bolsonaro a favor da Reforma Tributária e arranca risadas

Reforma Tributária

Após vinte parlamentares do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) descumprirem a orientação da sigla e votarem a favor da Reforma Tributária, o deputado federal Luciano Alves (PSD-PR) subiu à tribuna para parabenizar o posicionamento do grupo. O discurso exaltado fez com que outro deputado gritasse, em tom de brincadeira, "comunistas do PL", o que arrancou risadas de todos os presentes, incluindo o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

— Eu tenho a lista de 20 deputados do PL que votaram a favor do que está acontecendo aqui hoje. 20 deputados do PL que votaram a favor dessa mudança no país. Parabéns a vocês — disse Luciano Alves antes de citar nominalmente todos os deputados que foram contra à recomendação do partido.

Logo após o discurso de Alves, já às 1h12 da manhã desta sexta-feira, um outro deputado brincou e chamou o grupo de "comunistas", o que provocou risadas de todos.

Na manhã anterior à aprovação da proposta em segundo turno, todos os 99 deputados da bancada estiveram presentes em reunião do partido. Na ocasião, Bolsonaro reiterou a necessidade de não aprovar a reforma.

— PL unido não aprovada nada — disse Bolsonaro.

Veja os deputados do PL que votaram a favor da Reforma:

Antonio Carlos Rodrigues (SP)

Detinha (MA)

Giacobo (PR)

Icaro de Valmir (SE)

João Carlos Bacelar (BA)

João Maia (RN)

Josimar Maranhãozinho (MA)

Junior Lourenço (MA)

Júnior Mano (CE)

Luciano Vieira (RJ)

Luiz Carlos Motta (SP)

Matheus Noronha (CE)

Robinson Faria (RN)

Rosângela Reis (MG)

Samuel Viana (MG)

Tiririca (SP)

Vermelho (PR)

Vinicius Gurgel (AP)

Wellington Roberto (PB)

Zé Vitor (MG)

